GF, Shaila Gatta in preda ai rimorsi: “Ho sempre messo Lorenzo davanti a me, devo ricordare chi sono”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È andata in onda ieri la 39esima puntata del Grande Fratello, durante la quale Alfonso Signorini ha dedicato un po’ di spazio anche a Shaila Gatta. Negli ultimi giorni la gieffina ha riflettuto molto sul suo percorso, soprattutto dopo la precedente puntata in cui non è stata eletta terza finalista.

Quando il conduttore le ha chiesto come mai, a parer suo, non sia ancora in finale la ballerina ha risposto: “Il mio difetto nella vita è di mettere sempre davanti a me l’altro. Quindi andando avanti mi è venuto il rimorso perchè è importante volersi bene.” Naturalmente la gieffina si riferiva a Lorenzo Spolverato e al loro rapporto, nei giorni scorsi aveva già detto che si è limitata per sostenere sempre l’ex fidanzato nella casa più spiata d’Italia.

Shaila Gatta svela di essersi sentita sovrastata da Lorenzo: cosa ha detto la gieffina in diretta

Ad Alfonso Signorini l’ex velina di Striscia la notizia ha chiaramente detto di essersi sentita sovrastata da Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. A detta sua ha avuto bisogno di tempo per comprendere, però dopo aver riflettuto è arrivata al punto in cui si è detta che deve ricordarsi chi è.ù

Shaila Gatta ci ha tenuto poi a precisare: “Io sono Shaila e non sono la fidanzata di qualcuno“. Alfonso Signorini le ha detto che sul suo volto sembra essere calata un’ombra, lei ha replicato dicendo che forse sta pagando alcune scelte che ha fatto. La ballerina ha poi aggiunto: “Mi pento di non aver preso posizione in tanti momenti”