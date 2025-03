Stefania Orlando contro Shaila e Lorenzo al Grande Fratello: “Non credo a nulla”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non è la prima volta che Stefania Orlando al Grande Fratello esprime il suo pensiero negativo in merito alla ‘coppia’ formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. In più occasioni ha fatto sapere che trova esagerate le loro dimostrazioni d’affetto e i loro furiosi litigi, pensa infatti che la loro sia una strategia per catturare l’attenzione.

Da qualche giorno gli ‘Shailenzo’ hanno deciso di mettere fine alla loro storia d’amore, nonostante siano ancora molto innamorati. Entrambi a quanto pare si sono resi conto che si facevano male a vicenda a causa del loro rapporto troppo turbolento e, almeno per il momento, hanno preferito prendere strade diverse. Nelle scorse ore Stefania Orlando ha detto di nuovo la sua su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, senza giri di parole ha detto: “Non credo a nulla di quello che fanno loro“.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato fingono al Grande Fratello? Cosa pensa Stefania Orlando

La nota showgirl continua a pensare che l’ex velina di Striscia la notizia e il modello milanese stiano facendo tutto per conquistare altre clip in puntata. Lei non è l’unica a pensare che i due fingano solo per continuare a stare al centro dell’attenzione con i loro continui tira e molla.

Stefania Orlando al Grande Fratello ha ribadito che non crede ai litigi di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Dopodiché ha detto che a parer suo il gieffino abbia la tendenza a comandare il suo ‘gruppo’ nella casa più spiata dagli italiani. Ci sarà un nuovo scontro tra loro durante la puntata che andrà in onda stasera? Non ci resta che attendere per scoprirlo.