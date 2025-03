Shaila Gatta critica Stefania e le sue amiche: “Fanno solo inciuci, sono vipere e si vestono male”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non corre buon sangue tra Shaila Gatta e Stefania Orlando al Grande Fratello, le due si sono duramente scontrate durante l’ultima puntata del reality. Tra le varie cose l’ex velina di Striscia la notizia l’ha accusata di essere cattiva, lei invece l’ha attaccata dicendo che è falsa come Lorenzo.

Dallo studio è intervenuta anche Maria Teresa Ruta dicendo che senza Stefania Orlando il reality sarebbe stato spesso molto noioso, parole che non sono andate proprio giù alla ballerina. Ieri durante una chiacchierata con Chiara e Zeudi Shaila Gatta ha detto che la Ruta ha sparato una grossa cavolata, a detta sua guarda un altro canale. Per l’ex gieffina non ci sarebbe divertimento senza la showgirl, la Gatta invece è convinta che senza di loro, di Lorenzo e Giglio il Grande Fratello sarebbe un mortorio. Ha poi aggiunto: “Quelle cosa fanno oltre a essere vipere? Maria Teresa è di parte e non ha detto la verità“.

Shaila Gatta attacca ancora Stefania Orlando e le sue amiche al GF: cosa ha detto la gieffina

Nella notte l’ex velina di Striscia la notizia è tornata a sparlare di Stefania Orlando e delle sue amiche. Tra le varie cose ha detto: “Quelle fanno solo inciuci, si vestono male, stanno in pigiama. Menomale che stiamo noi qui che facciamo divertire il pubblico“.

Shaila Gatta riferendosi ancora a Maria Teresa Ruta si è chiesta cosa abbia visto, per lei è assurdo il fatto che abbia detto che si divertono guardando Stefania Orlando. La gieffina ha poi ribadito: “Leva noi che facciamo un po’ di casino e non c’è nulla”.