Il commento di Cesara infastidisce Lorenzo Spolverato, al GF sbotta: “Shaila ha dato solo le colpe a me”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Shaila Gatta ha riflettuto molto negli ultimi giorni al Grande Fratello ed è arrivata alla conclusione che la sua relazione con Lorenzo Spolverato ha giovato solo a lui, lei invece è stata penalizzata. A parer suo è per come ha gestito il loro rapporto che non è ancora in finale.

Ieri sera durante la 39esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 Cesara Buonamici si è detta d’accordo con l’ex velina di Striscia la notizia. Lei pensa che Shaila Gatta non abbia sbagliato e che nel suo rapporto con Lorenzo tutta l’attenzione si è concentrata su di lui. Ha poi aggiunto: “Adesso è arrivato il momento in cui il cuore ha lasciato il posto al cervello e quindi stai uscendo fuori tu“.

Lorenzo Spolverato si lamenta al GF dopo l’intervento di Cesara: cosa ha detto durante la pubblicità

Le parole dell’opinionista non sono andate affatto giù a Lorenzo Spolverato, riferendosi a Shaila Gatta mentre parlava con Chiara ha detto: “Lei ha dato solo le colpe a me, questo lei a me non l’aveva detto. Non mi aveva avvisato”. Ad infastidirlo è stato il fatto che l’ex fidanzata non abbia replicato alle parole di Cesara Buonamici, quando ne ha parlato con lei ha detto che chi tace acconsente.

Alla ballerina ha poi detto che non pensa di essere stato sbagliato, dopodiché ha aggiunto: “Ti ho dato tutto quello che potevo darti. Adesso sono pure il capro espiatorio della relazione“. Shaila Gatta si è giustificata dicendo che è stata mostrata nella clip solo una piccola parte, il suo discorso era molto più ampio. A Lorenzo Spolverato ha fatto sapere che intendeva dire che non ce l’ha con lui, ma con se stessa per essersi messa in secondo piano. La gieffina ha poi detto che non ha commentato dopo l’intervento dell’opinionista perché era emozionata e le veniva da piangere.