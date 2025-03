GF, Maxime Mbanda duro contro Lorenzo: “Sei stato un giocatore incredibile, ma cosa ti rimarrà?”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Era nata una bella amicizia tra Maxime Mbanda e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, l’ex gieffino però in più occasioni non ha risparmiato critiche al modello milanese quando trovava sbagliato il suo comportamento.

Fuori dalla casa più spiata d’Italia il rugbista ha iniziato ad avere dei dubbi in merito alle rivelazioni di Lorenzo Spolverato sul suo passato e nelle scorse ore ha chiaramente detto che il gieffino l’ha molto deluso. Tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram si è rivolto all’ex fidanzato di Shaila dicendo che anche lui un giorno maturerà e potrà mettersi in giorno se lo vorrà. Maxime Mbanda ha fatto poi sapere che l’istinto gli dava dei segnali ma lui ha cercato di conoscere la sua storia per capire come mai si comportava in determinati modi.

Maxime Mbanda deluso da Lorenzo Spolverato: cosa ha detto l’ex gieffino sui social

Durante il suo sfogo social l’ex gieffino ha fatto sapere che Lorenzo Spolverato al Grande Fratello gli ha raccontato qualcosa del suo passato, ma sempre in modo superficiale e rimandava sempre quando gli poneva delle domande. Lui pensava che lo faceva per non far riaffiorare certi dolori, però quando è uscito ha capito che la verità era un’altra.

Maxime Mbanda pensa di essere stato davvero ingenuo se la storia che Lorenzo Spolverato racconta non è vera, ma solo lui conosce la sua verità. Chiaramente deluso dal gieffino ha poi aggiunto: “Se così dovesse essere, sei stato un giocatore incredibile. Ma cosa ti rimarrà quando uscirai? Queste sono parole di una persona che ti vuole bene davvero”.