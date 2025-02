Maxime Mbandà in lacrime al GF, le parole di Amanda lo feriscono: “Non siamo fatti l’uno per l’altra”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle scorse ore Maxime Mbandà ha avuto un crollo emotivo al Grande Fratello e non è riuscito a trattenere le lacrime. Il motivo? C’entra Amanda Lecciso, alcune parole pronunciate dalla sua compagna d’avventura lo hanno non poco ferito.

Ieri sera Javier Martinez ha notato la tristezza del gieffino e si è avvicinato a lui per confortarlo, lui si è quindi sfogato raccontandogli di essere rimasto deluso per ciò che Amanda gli ha detto. La gieffina senza giri di parole ha criticato i suoi modi, visibilmente amareggiato lui ha fatto sapere al pallavolista che evidentemente non sono fatti l’uno per l’altra.

Maxime Mbandà si sfoga con Javier al Grande Fratello: Amanda lo ha ferito

Il fidanzato di Helena Prestes ha cercato di consolare il gieffino dicendogli che non deve sentirsi sbagliato, a detta sua in certi casi è solo incompatibilità. Lui si è detto pronto a mettersi in discussione per capire dove sbaglia, ma Javier Martinez ha cercato di fargli capire che se non c’è mancanza di rispetto i modi non sono discutibili.

Il pallavolista argentino ha poi chiesto se ancora un po’ ci spera in una relazione con Amanda Lecciso, lui non nega ma è consapevole che la loro sia solo amicizia. Ha poi continuato dicendo che per lei continua ad avere un occhio di riguardo, si è affezionato. Maxime Mbandà considera la gieffina una sua amica e sentirsi dire certe cose da una persona molto vicina a detta sua fa molto male.