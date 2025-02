GF, Javier Martinez fa un avvertimento a MariaVittoria: “Stai molto attenta a Lorenzo e Shaila”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle ultime settimane c’era stato un riavvicinamento tra MariaVittoria Minghetti e Amanda Lecciso, ieri sera però la loro amicizia ha subito un’altra battuta d’arresto. Il motivo? Perché la gieffina si è sentita ‘tradita’ dalla sorella di Loredana Lecciso quando ha preferito portare Stefania Orlando al ballottaggio per accedere alla finale e non lei.

Delusa dal comportamento dell’amica la fidanzata di Tommaso Franchi si è subito vendicata mandandola in nomination con il suo voto. Finita la puntata Javier Martinez durante una chiacchierata con MariaVittoria Minghetti ci ha tenuto a metterla in guardia facendole notare che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono subito avvicinati a lei quando è successa la cosa con Amanda Lecciso. Questo è ciò che le ha detto: “Stai molto attenta adesso perché la gente prende poi la palla al balzo. Non è un caso che Lorenzo e Shaila sono arrivati lì al tuo fianco, guardale le cose”.

MariaVittoria Minghetti rassicura Javier Martinez al GF: lui la invita a stare attenta

Durante il confronto con il pallavolista argentino MariaVittoria Minghetti gli ha detto di stare tranquillo perché lei non ha nessuna intenzione di farsi manipolare da nessuno. Queste le sue parole: “Io le guardo, ti ringrazio per l’avvertimento, ma tranquillo che io guardo tutto”. Javier Martinez le ha consigliato di pensare sempre e solo con la sua testa al Grande Fratello, le ha poi detto che anche lui ci sarebbe rimasto male al suo posto con Amanda Lecciso.

Il gieffino pensa però che la Lecciso abbia avuto i suoi buoni motivi perché nella casa più spiata d’Italia si è presa tanta mer*a da parte di tutti. A quel punto MariaVittoria Minghetti gli ha detto che anche se c’è rimasta male sa ridimensionare tutto, ha poi ammesso che per una serie di motivi se lo aspettava.