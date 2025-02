Javier Martinez sbotta al Grande Fratello: “Non ne posso più di tutta questa falsità”, con chi ce l’ha

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Andrà in onda stasera, lunedì 24 febbraio 2025, una nuova puntata del Grande Fratello e come al solito i colpi di scena non mancheranno, tra le varie cose si parlerà di sicuro dello sfogo di Javier Martinez. Nelle scorse ore, infatti, il gieffino è sbottato nella casa più spiata d’Italia dicendo chiaramente che non riesce più a tollerare la falsità che c’è nella casa.

A detta sua ci sono alcuni concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello che fingono 24 ore su 24, senza mai essere se stessi. Tra le varie cose, durante il suo amaro sfogo, Javier Martinez ha detto: “Siamo all’interno di un reality show in cui dovremmo far vedere noi stessi, qui ci sono persone che recitano“. Si è poi chiesto come riescano a fingere tutti i giorni.

Javier Martinez si scaglia duramente contro alcuni gieffini: fingono al Grande Fratello? Cosa pensa lui

Durante il suo sfogo Javier Martinez non ha mai fatto nome ma sono in molti a pensare che il suo attacco fosse destinato a Lorenzo Spolverato e a tutti i concorrenti che fanno parte del suo ‘gruppo’. Più volte ha ribadito che c’è troppa falsità nella casa del Grande Fratello e lui non ce la fa più a sopportare questa situazione.

Stasera durante la diretta di sicuro Alfonso Signorini cercherà di fare chiarezza in merito allo sfogo del pallavolista argentino. Lui si lascerà sfuggire qualche nome? Svelerà con chi ce l’aveva? Non ci resta che attendere la nuova puntata del Grande Fratello per scoprirlo.