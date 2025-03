Helena Prestes, la sorella Mariana attacca Javier Martinez: “Non prende quasi mai posizione”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni scorsi Helena Prestes e Javier Martinez hanno affrontato un momento di crisi al Grande Fratello, anche la sorella della gieffina ci ha tenuto a dire la sua dopo ciò che è successo tra loro.

A farli discutere è stato il comportamento del gieffino durante la gita, dopo che la modella brasiliana ha litigato per l’ennesima volta con Shaila Gatta. Lui ha preferito rimanere fuori da questa dinamica nata tra la fidanzata e l’ex velina di Striscia la notizia, un atteggiamento che però ha ferito non poco la modella brasiliana che si aspettava di ricevere il sostegno del suo fidanzato. Helena Prestes e Javier Martinez hanno già chiarito al Grande Fratello, nelle scorse ore però la sorella della gieffina si è scagliata contro di lui.

Javier Martinez non prende posizione al Grande Fratello? Cosa pensa la sorella di Helena Prestes

Durante un’ospitata a 361 Lounge Mariana Prestes ha rivolto dure critiche a Javier Martinez, senza giri di parole ha infatti detto che il suo comportamento non l’ha convinta. Quando le hanno chiesto se le piacerebbe che il gieffino prendesse posizione per difendere sua sorella ha così replicato: “Sì certo, ma purtroppo lui non prende quasi mai posizione. A me piacerebbe vederlo difendere un po’ Helena, ma così come fanno quasi tutti i fidanzati”.

Mariana ha poi detto che il gieffino dovrebbe imparare a fidarsi di Helena Prestes, lei avrebbe voluto vederlo più vicino a sua sorella durante il litigio con Shaila Gatta. In merito alle insinuazioni fatte dall’ex velina di Striscia la notizia in merito al fatto che la modella brasiliana sia ancora interessata a Lorenzo ha detto che non è così. Ci ha tenuto a precisare che è passato molto tempo da quando i due hanno avuto un flirt ed Helena più volte ha detto che non prova più nulla per lui.