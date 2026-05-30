Ballando con le stelle, chi sostituirà Selvaggia Lucarelli? Tutti i nomi in corsa e le ipotesi più forti

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L’uscita di Selvaggia Lucarelli da Ballando con le stelle è uno degli argomenti più discussi della nuova stagione televisiva. La giornalista, opinionista e volto storico del programma sembra ormai pronta a volare verso un’altra avventura, quella dell’Isola dei Famosi 2026, e la sua possibile assenza ha aperto un vortice di ipotesi, smentite e retroscena che stanno animando il mondo dello spettacolo. La domanda che circola ovunque è una sola: chi prenderà il suo posto nella giuria? Quali nomi stanno emergendo? E quali profili potrebbero davvero affiancare Carolyn Smith nella parte più tecnica del programma? Scopriamolo insieme.

Il toto nomi esplode: da Barbara D’Urso a Simona Ventura, passando per Francesca Fagnani

Il nome più chiacchierato nelle ultime settimane è stato quello di Francesca Fagnani, complice il suo stile diretto e la capacità di tenere testa a qualsiasi personaggio. La conduttrice di Belve, però, ha spento ogni entusiasmo con una dichiarazione netta: continuerà a seguire il programma dal divano di casa, senza alcuna intenzione di sedersi al tavolo dei giudici. La sua smentita ha lasciato spazio ad altre ipotesi, alcune più solide, altre decisamente fantasiose.

Tra i nomi più ricorrenti c’è Barbara D’Urso, che con un enigmatico “sarà un autunno meraviglioso” pubblicato sui social ha alimentato le voci su un suo possibile ritorno in grande stile. La sua partecipazione come concorrente in una delle edizioni passate ha creato un legame con la squadra di Milly Carlucci, e molti vedono in lei una figura capace di portare energia, esperienza televisiva e un pizzico di imprevedibilità.

Accanto a lei spunta Simona Ventura, che a Ballando ha lasciato un segno importante. La sua presenza scenica, la capacità di raccontare la gara e il suo rapporto con il pubblico la rendono una candidata credibile, soprattutto in un momento in cui il programma sembra voler rinnovare la propria identità.

Nell’elenco delle ipotesi compaiono anche Nunzia De Girolamo e Luisella Costamagna, entrambe già legate al mondo Rai e con un profilo che potrebbe adattarsi alla giuria. Tuttavia, le loro candidature sembrano più frutto di suggestioni che di trattative reali.

Le suggestioni più sorprendenti: Wanda Nara, Arisa e il rumor su Giuseppe Cruciani

Il toto nomi non si ferma alle figure più istituzionali. Tra le ipotesi più sorprendenti circolano quelle di Wanda Nara e Arisa, entrambe ex concorrenti del programma e dotate di un carisma che potrebbe portare una ventata di novità. Wanda, con il suo seguito internazionale, e Arisa, con la sua sensibilità artistica, rappresentano due profili molto diversi ma accomunati dalla capacità di catalizzare l’attenzione.

Un rumor particolarmente insistente ha riguardato Giuseppe Cruciani, che molti immaginavano pronto a portare in giuria un tono più provocatorio. Tuttavia, il suo contratto in esclusiva con Mediaset — e in fase di rinnovo — rende l’ipotesi praticamente impossibile.

Il clima che si respira nei corridoi di Ballando con le stelle è quello di una stagione che potrebbe cambiare pelle. La giuria, da sempre uno degli elementi più riconoscibili del programma, sembra destinata a vivere un momento di trasformazione, con l’obiettivo di trovare una figura capace di sostituire l’impatto mediatico di Selvaggia Lucarelli.

Cosa cerca davvero Ballando con le stelle: il profilo ideale per sostituire Selvaggia Lucarelli

La domanda che molti si pongono è quale tipo di figura possa davvero prendere il posto di Selvaggia Lucarelli, che negli anni è diventata una presenza centrale, spesso divisiva ma sempre capace di generare discussione. Il programma sembra orientato verso un volto che sappia unire competenza, personalità e capacità di intervenire nelle dinamiche più accese. Non basta essere un personaggio popolare: serve qualcuno che sappia reggere il confronto con i concorrenti, con il pubblico e con la stessa Milly Carlucci.

Il nuovo giudice dovrà essere in grado di portare opinioni forti, ma anche di modulare i toni quando necessario, mantenendo quell’equilibrio che ha sempre caratterizzato il programma. La scelta, dunque, non sarà semplice. E mentre si attende l’ufficialità dei palinsesti Rai 2026/2027, il toto nomi continua a crescere, alimentato da indiscrezioni, smentite e suggestioni che rendono l’attesa ancora più avvincente.