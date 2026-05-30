Forbidden fruit, spoiler 30 maggio 2026: Halit chiede a Yildiz di risposarlo, lui ed Ender si alleano

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Va in onda oggi, sabato 30 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 15.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Halit sta continuando ad agire nell’ombra per non far sapere a nessuno che non è più povero.

Aiutato da Metin Halit ha fatto alcuni gesti nei confronti dei figli, senza però rivelare che ci sia lui dietro. Intanto Sahika sarà felice dei successi ottenuti e sarà convinta di riuscire ad acquistare le azioni di Halit.

Spoiler Forbidden fruit 30 maggio 2026: il corteggiamento di Kerim non lascia Yildiz indifferente, Ender accusa Sahika

Dopo aver risolto i suoi problemi finanziari Halit è di nuovo ricco e comprerà una villa lussuosa dove poter andare a vivere insieme ai suoi figli e avere lo stesso stile di vita agiato che avevano prima del crollo finanziario che lo aveva ridotto in povertà.

Intenzionato a voler tornare con l’ex moglie Argun chiederà a Yildiz di convolare di nuovo a nozze con lui, lei però non accetterà perché non vuole perdere la sua indipendenza. Durante una cena con Kerim, però, la Yilmaz finirà per cedere alle sue lusinghe. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Halit sta organizzando il suo ritorno nella Holding come capo in gran segreto deciderà di stringere un accordo con Ender contro Shaika. Intanto, dopo un malore di Yigit la Celebi accuserà la cognato di aver tentato di avvelenare suo figlio.