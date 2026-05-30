Luca Calvani al miele su Helena Prestes e Javier Martinez: “C’è un esubero d’amore”

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Luca Calvani è stato tra i grandi protagonisti del Grande fratello 2024. In quell’occasione, l’attore toscano fece molto parlare sia per il suo rapporto speciale con Jessica Morlacchi, che rischiò di mandare in crisi la sua storia con Alessandro. Proprio l’uomo è in queste ore sull’Isola di Capri dove sta prendendo parte alla nuova edizione di Vip Champion, una manifestazione che unisce personaggi del mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria e dello sport. In questa circostanza, l’ex gieffino ha potuto riabbracciare Helena Prestes e Javier Martinez, che avevano condiviso con lui l’esperienza al Grande Fratello. In alcune storie postate su Instagram si vede Luca Calvani cenare all’interno di un locale insieme alla coppia ed altri personaggi dello spettacolo tra cui Stefania Orlando e Amanda Lecciso.

Luca Calvani e quel siparietto dolcissimo con Helena Prestes e Javier Martinez a Capri

In queste ore, Luca Calvani ha pubblicato una nuova storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede prendere il sole all’interno della struttura alberghiera messa a disposizione agli ospiti da Vip Champion. Nel filmato, l’attore toscano si rende protagonista di un siparietto dolcissimo con Helena Prestes e Javier Martinez, presenti insieme a lui. L’uomo dichiara verso la coppia: “Il tempo è bello, il paesaggio pure, c’è solo un esubero d’amore, c’è troppo amore. Guardate che terzo incomodo sarei?” prima di inquadrare la coppia felicemente avvinghiata sopra di un lettino a prendere il sole. Una scena che va a smentire le indiscrezioni circolate nelle ultime ore che li volevano attraversare un crisi.