Grande interesse a Manfredonia per il convegno dedicato alla nuova pianificazione urbana

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📍Si è svolto con grande interesse il convegno dedicato alla nuova pianificazione urbana della città di Manfredonia, un importante momento di confronto e partecipazione tra amministratori, tecnici, professionisti, associazioni e cittadini sui temi strategici che interesseranno il futuro sviluppo del territorio.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione significativa per approfondire il percorso di adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), con l’obiettivo di costruire una visione moderna, sostenibile e condivisa della città, capace di coniugare tutela del paesaggio, qualità urbana e opportunità di sviluppo.

Particolare attenzione è stata dedicata alle politiche di contenimento e riduzione del consumo di suolo, oggi considerate una priorità imprescindibile per una pianificazione responsabile.

👉🏻 Tra i temi affrontati durante il convegno, la rigenerazione del fronte mare ha assunto un ruolo centrale. Il waterfront rappresenta infatti una delle principali risorse identitarie e strategiche di Manfredonia e il suo recupero costituisce un’opportunità concreta per rafforzare il rapporto tra la città e il mare, valorizzando gli spazi pubblici, promuovendo la sostenibilità ambientale e incentivando nuove occasioni di sviluppo turistico, culturale ed economico.

Nei prossimi mesi proseguirà il percorso di partecipazione, così da coinvolgere la comunità nella definizione delle scelte che disegneranno i nuovi futuri urbani.