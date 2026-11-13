Furiosa lite tra Alex Belli e Roncaccia al GF Vip: “Sei un incompetente, non toccarmi”

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Alex Belli è stato eliminato al Grande Fratello Vip ma continua a catturare l’attenzione dei telespettatori con il suo modo di fare, a volte fin troppo teatrale. La redazione del reality ha deciso di farlo tornare nella casa con il suo bistrot e ieri ha preparato una cena con l’aiuto dei concorrenti.

Ad Alessandro Roncaccia ha affidato la realizzazione degli antipasti e lo ha richiamato dopo aver visto che i suoi cestiti di parmigiano continuavano a rompersi. Gli ha anche detto di stare zitto e lavorare. Il gieffino, infastidito dal tono arrogante di Alex Belli, è sbottato e gli ha detto che sarebbe andato a fumare, a fare la doccia e la sauna perché non intendeva più aiutarlo. A quel punto è intervenuta anche Giulia Provvedi, anche lei è stata richiamata da Belli, al quale ha detto di non permettersi più di dirle di stare zitta. Urlando lui le ha detto di tornare in sala, lei ha così replicato: “Tu non mi puoi urlare in faccia. Sei un cafone arrogante, abbassa la voce e fatti gli affari tuoi. I comandi li dai a casa tua”.

La situazione degenera tra Alex Belli e Roncaccia al GF Vip, il gieffino si sfoga nella notte: “Mi ha spintonato”

Poco dopo in cucina gli animi si sono riaccesi dopo che Alex Belli ha detto ad Alessandro Roncaccia di mettere i fiocchi di latte nelle piadine perché lo squacquerone era finito. Lui si è messo a ridere e ha dato dell’incompetente a chi si è occupato delle provviste. L’ex gieffino ha iniziato ad urlare contro di lui dicendogli di andare via se non voleva cucinare. Lui ha continuato a provocarlo dicendogli che non è capace a gestire il bistrot e quando Alex lo ha di nuovo invitato a stare zitto, Roncaccia gli ha detto che è un incompetente.

Nella notte Alessandro Roncaccia si è sfogato con Varsi in merito a ciò che è accaduto con Alex Belli. Si è lamentato del fatto che gli abbia dato uno spintone perché non doveva permettersi di mettergli le mani addosso. Lo ha accusato di essere stato aggressivo mentre lui continuava a ripetergli di non toccarlo. Ha poi aggiunto: “È stato eliminato, ci sarà un motivo se la gente non lo vuole più vedere dentro a questa casa. Perché continua a tornare? Ma non ce l’ha un po’ di orgoglio?”