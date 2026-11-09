GF Vip, Alex Belli rompe il silenzio dopo l’eliminazione: “Ho lasciato lo studio, ma non la scena”

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L’eliminazione di Alex Belli al Grande Fratello Vip per molti è stata davvero inaspettata. Lui nella casa più spiata dagli italiani è sempre riuscito a stare al centro delle scene ed è per questo che il verdetto del televoto ha stupito non poco.

Anche Selvaggia Lucarelli si è detta alquanto sorpresa, in studio ha ammesso di essere dispiaciuta per l’eliminazione dell’attore che ha definito l’anima della casa, a prescindere dal fatto che facesse simpatia o antipatia ai telespettatori. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è reso protagonista di una scena inaspettata dopo essersi recato in studio insieme a Ilary Blasi. Alex Belli dopo aver ringraziato la conduttrice e le opinioniste ha detto che non voleva restare seduto lì a commentare le vicende dei suoi ex compagni di avventura ed è uscito correndo dallo studio.

Alex Belli dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip avverte i fan sui social: l’ex gieffino sta preparando qualcosa

Quella dell’ex gieffino è stata una scena alquanto teatrale che ha fatto non poco discutere. Lui, dopo che il suo percorso al Grande Fratello Vip si è concluso, si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sul suo profilo Instagram, dove ha chiaramente annunciato di avere qualcosa in mente.

Alex Belli ci ha tenuto a precisare che non ha lasciato la scena anche se ha lasciato lo studio. Dopo aver detto che il sipario è calato si è chiesto se non sia solo un’illusione. L’ex gieffino ha poi rivelato: “Mentre qualcuno crede di aver scritto il finale, io sorrido nell’ombra. Perché il vero colpo di scena non è chi se ne va, ma chi sta preparando lo scacco matto“.