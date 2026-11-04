GF Vip, nuovo confronto tra Alex Belli e Roncaccia: “Non mi fido più di te”

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Ultimamente sono stati tanti gli attriti tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia al Grande Fratello Vip, il loro rapporto a un certo punto ha preso una brutta piega ma l’attore sta provando a riavvicinarsi al suo compagno di avventura.

Nelle scorse ore c’è stato un nuovo confronto tra loro, durante il quale Alex Belli ci ha tenuto a far sapere al gieffino che non ce l’ha mai avuta con lui, con Piera Meloni o con la loro relazione. A detta sua è un grande sostenitore di questa storia, il suo scopo era solo quello di spronarli. Pensa che il loro rapporto sia la cosa più vera nella casa più spiata dagli italiani, ha solo detto che potrebbe esserci più passione tra due ragazzi di vent’anni.

Alex Belli prova a riavvicinarsi ad Alessandro Roncaccia al GF Vip: il gieffino manifesta dei dubbi nella casa

L’attore ha detto a Roncaccia che non prova assolutamente astio o antipatia nei suoi confronti, gli ha detto che gli è sempre piaciuto da quando lo ha conosciuto al Grande Fratello Vip. Le parole di Alex Belli lasciano chiaramente intendere che vorrebbe far tornare il sereno nel loro rapporto, il ragazzo però non ha potuto fare a meno di manifestare dei dubbi sul suo comportamento.

Alessandro Roncaccia durante il confronto con Alex Belli ha detto che su di lui non può avere nessuna certezza dopo quello che è successo. Loro andavano d’accordo ed è rimasto deluso e sorpreso nel vedere certi confessionali. Il gieffino ha aggiunto: “Dal punto di vista del gioco non c’è più fiducia. Per me dovevi fare uno sprono in un altro modo, in puntata lo vedo come tu che vuoi creare il giochetto“.