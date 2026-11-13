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Meteo, possibile ondata di freddo a fine novembre

L’ultima emissione ufficiale del modello europeo ECMWF, riportata da MeteoLive, evidenzia la possibilità che, sul finire del mese, una massa d’aria più fredda di origine continentale riesca a muoversi verso l’Europa orientale e successivamente verso il bacino adriatico e parte dell’Italia meridionale. In tale contesto tornerebbero protagonisti i venti di Grecale e Tramontana, dopo una lunga fase caratterizzata dalla presenza pressoché costante di correnti miti sud-occidentali e di Libeccio.





Qualora questa ipotesi trovasse conferma, le regioni maggiormente coinvolte sarebbero quelle adriatiche e il Meridione, dove il calo termico potrebbe risultare più evidente. Le temperature si riporterebbero su valori decisamente più consoni alla stagione e non si potrebbe escludere il ritorno della neve lungo la dorsale appenninica a quote progressivamente più basse rispetto a quelle osservate negli ultimi tempi.



