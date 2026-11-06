GF Vip, Alex Belli commenta il distacco di Andreas: “Finché ero connesso con Marina, lui era connesso con me”

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Nell’ultima settimana l’atteggiamento di Alex Belli è molto cambiato al Grande Fratello Vip, ha deciso di isolarsi molto nella casa più spiata dagli italiani. In varie occasioni ha messo a confronto l’attuale esperienza che sta vivendo con la precedente partecipazione al reality.

Parlando con Megan Ria ha ammesso che gli sarebbe piaciuto avere un vero alleato nella casa, come gli era successo la prima volta. Al Grande Fratello Vip sente la mancanza di una spalla, anche se pensa di riuscire a fare anche tutto da solo. Lui aveva provato ad allearsi con Andreas Muller, ma improvvisamente lui si è distaccato.

Andreas Muller si è allontanato da Alex Belli al GF Vip per colpa di Marina La Rosa? Cosa ha detto il gieffino nella casa

Nell’ultima puntata del reality il ballerino ha manifestato disagio nei confronti di Alex a causa del suo atteggiamento, infatti ha deciso di prendere un po’ le distanze da lui. A Megan Ria l’attore ha rivelato che il ballerino gli ha detto che non andava a parlargli per non essere rispreso insieme a lui.

Alex Belli, riferendosi ancora ad Andreas Muller, ha detto che non voleva che diventasse come lui ma avrebbe voluto che gli rimanesse accanto invece di allontanarsi. Diverse volte lui è andato a cercarlo ma il ballerino non è più andato fuori con lui. Lui pensa che c’entri Marina La Rosa con il fatto che abbia preso le distanze da lui, ha infatti detto: “Finché ero connesso con Marina, lui era connesso con me“.