Alessandra Mussolini resta al GF Vip e punge Antonella e Marco: “Sarò il vostro tormento”

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Fino a poche ore fa Alessandra Mussolini sembrava essere convinta di voler abbandonare il Grande Fratello Vip ma ha già cambiato idea.

Chiacchierando con alcuni suoi compagni di avventura ha detto che non darà questa soddisfazione ad Antonella Elia, la gieffina aveva avuto un crollo emotivo a causa sua. Con tono ironico e pungente ha detto che andava subito a riportare le valigie in camera per fare un dispetto alla showgirl, gli altri si sono detti felici per la sua scelta e si sono offerti di aiutarla. Questa la replica della Elia: “Ci avrei giurato, ci avrei scommesso qualsiasi cosa. Ma dove vai? Sai che rottura se te ne vai”.

Alessandra Mussolini non lascia il Grande Fratello Vip: cosa ha detto ad Antonella Elia nella casa

Rivolgendosi alla sua ‘nemica’ la gieffina ha detto: “Io questa soddisfazione non te la do, non mollo. Mi vogliono tutti bene“, la Elia però non la pensa così. A detta sua sono tutti senza personalità e senza carattere.

Per fare un dispetto ad Antonella Elia e Marco Berry dopo aver deciso di restare al Grande Fratello Vip Alessandra Mussolini ha chiesto a Raul di fare una passeggiata davanti a loro con le valigie prima di portarle in camera. Quando la gieffina le ha chiesto di sparire lei ha lanciato l’ennesima frecciatina dicendo che sarà il loro tormento.