GF Vip, nuovi attriti tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini: “Ognuno al posto proprio”

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La coreografia di Francesca Manzini continua a creare tensioni al Grande Fratello Vip, nelle scorse ore infatti si è di nuovo scontrata con Alessandra Mussolini durante le prove.

L’esibizione verrà fatta da alcuni concorrenti nella nuova puntata di stasera ma da giorni non fanno che discutere. L’ex europarlamentare ha più volte criticato l’imitatrice sostenendo che quella che balla lei non è la danza del ventre, ha fatto anche notare che molti di loro si sentono in difficoltà per la difficoltà dei passi scelti da Francesca Manzini. Quest’ultima si è più volte innervosita perché certa di avere delle capacità dal momento che balla da sette anni.

Alessandra Mussolini fa innervosire ancora Francesca Manzini al Grande Fratello Vip: c’entra la coreografia

Durante le prove Alessandra Mussolini ha fatto notare che Lucia Ilardo non riesce a seguire il ritmo di Francesca Manzini perché a parer suo i passi che le sono stati assegnati sono difficili per lei. A parer suo la coreografia dovrebbe subire delle modifiche per evitare che la prova possa penalizzarli durante la diretta.

Visibilmente seccata la comica ha detto di aver già semplificato tutto ieri, pensa che Lucia debba provare molte volte per eseguire i passi al meglio. Alessandra Mussolini ha ribadito che non è una ballerina ed è per questo che non riesce ad andare veloce e le ha di nuovo chiesto di semplificare. A quel punto Francesca Manzini è sbottata, alla gieffina ha detto: “Ognuno al posto proprio“, dopodiché ha invitato la Ilardo ad ascoltare solo lei. Anche gli altri concorrenti si sono detti d’accordo con la Mussolini, Lucia le ha invece chiesto di semplificare perché è vero che è in difficoltà ma la Manzini non ne ha voluto sapere, alla fine l’ex volto di Temptation Island ha detto: “Rifacciamolo, è inutile stare qua a fare polemica“.