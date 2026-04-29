Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini cambia idea: “Non mollo”

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Alessandra Mussolini è sicuramente tra le protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’ex deputata europarlamentare è tra le rivelazioni del programma grazie al suo carattere senza filtri. In queste ore, la donna ha fatto preoccupare tutti i suoi fans quando ha annunciato la sua intenzione di abbandonare il reality show condotto da Ilary Blasi. Tutto è iniziato subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip quando Alessandra Mussolini ha avuto un’accesa lite con Antonella Elia. Quest’ultima ha usato parole pesanti che hanno fatto piangere l’ex deputata. Durante uno sfogo nel cuore della notte, la donna ha dichiarato le seguenti parole: “Non ce la faccio più, me ne vado. Ora vado in confessionale e gli dico che esco. Non è più un gioco. Mi sono stufata di quella brutta, è un’aquila brutta. Io volevo mangiare tranquilla. Quando ero piccola e mio padre veniva a trovarci la domenica a pranzo succedevano sempre queste cose, scoppiava il delirio, era un disastro con questo clima qui. Da allora, almeno a tavola voglio stare serena. Volevo mangiare i miei spaghetti in santa pace e Antonella non mi dà tregua”

Alessandra Mussolini resta al Grande Fratello Vip

A distanza di ore sembra che Alessandra Mussolini abbia già cambiato idea per la gioia dei suoi tanti fans. L’ex deputata europarlamentare ha deciso di rimanere all’interno del Grande Fratello Vip. La donna ha dichiarato verso Antonella Elia e Marco Berry, coi quali i rapporti sono ai minimi storici: “Non mollo, perché mi vogliono tutti bene. Non ve la dò la soddisfazione.” La donna ha quindi portato le sue valige in stanza aiutata da Raul Dumitras. Alessandra Mussolini sembra aver superato la crisi che l’aveva colpita subito dopo la diretta di ieri notte.