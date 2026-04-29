Un Posto al Sole, spoiler 29 aprile 2026: Sabbiese in crisi, Grillo vuole incastrarlo

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 29 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Sabbiese vivrà un momento di crisi dopo che la banda gli ha comunicato di voler organizzare il prossimo colpo a Palazzo Palladini. Lui si è subito detto contrario ma loro non sembrano essere disposti a rinunciare.

Spoiler Un posto al sole 29 aprile 2026: Serena racconterà a Monica che Maurizio è tornato?

L’obiettivo principale di Grillo continuerà ad essere quello di incastrare Eduardo dopo aver scoperto che ha iniziato a collaborare con Stella e la sua famiglia, intanto Cristina apparirà sempre più presa da Leo.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Roberto Ferri e Mori continueranno a farsi la guerra. Anche Micaela ha deciso di incontrare suo padre dopo essersi inizialmente rifiutata, Serena dopo i ricorrenti incubi si chiederà se non sia meglio chiamare Monica e metterla al corrente di tutto.