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Un Posto al Sole, spoiler 29 aprile 2026: Sabbiese in crisi, Grillo vuole incastrarlo

Serena racconterà a Monica che Maurizio è tornato? Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte29 Aprile 2026
Spoiler Un posto al sole 29 aprile 2026
Eduardo Sabbiese di Un posto al sole (Screen Raiplay)
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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 29 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Sabbiese vivrà un momento di crisi dopo che la banda gli ha comunicato di voler organizzare il prossimo colpo a Palazzo Palladini. Lui si è subito detto contrario ma loro non sembrano essere disposti a rinunciare.

Spoiler Un posto al sole 29 aprile 2026: Serena racconterà a Monica che Maurizio è tornato?

L’obiettivo principale di Grillo continuerà ad essere quello di incastrare Eduardo dopo aver scoperto che ha iniziato a collaborare con Stella e la sua famiglia, intanto Cristina apparirà sempre più presa da Leo.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Roberto Ferri e Mori continueranno a farsi la guerra. Anche Micaela ha deciso di incontrare suo padre dopo essersi inizialmente rifiutata, Serena dopo i ricorrenti incubi si chiederà se non sia meglio chiamare Monica e metterla al corrente di tutto.

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Sara Fonte29 Aprile 2026