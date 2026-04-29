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Pd e M5S Foggia: “La città non può più aspettare”. Ultimatum Episcopo?

PARTITO DEMOCRATICO FOGGIA – MOVIMENTO 5 STELLE FOGGIA

La città non può più aspettare: responsabilità per uscire dalla crisi e dare risposte su sicurezza e buon governo.

Foggia è una città ferita. La grave crisi sul piano della sicurezza, aggravata dai tragici episodi di cronaca degli ultimi giorni, impone un’assunzione immediata di responsabilità da parte di tutte le istituzioni. Non è più ammissibile alcuna perdita di tempo: la città è allo stremo e non accetta ulteriori paralisi. È il tempo delle decisioni.

Il Partito Democratico Foggia e il Movimento 5 Stelle Foggia ribadiscono con chiarezza che la loro azione politica è e resterà concentrata esclusivamente sui temi della città, sui bisogni concreti dei cittadini e sulle risposte da costruire. La nostra bussola non sono le dinamiche di palazzo, ma i foggiani che ogni giorno si confrontano con strade insicure, servizi carenti, una macchina comunale che stenta a dare risposte.

In questo momento particolarmente delicato, segnato da una crescente violenza nelle strade e da un diffuso senso di insicurezza tra i cittadini, è indispensabile garantire una guida politica forte e autorevole. Solo una leadership chiara e condivisa può assicurare stabilità, efficacia nell’azione amministrativa e risposte concrete all’emergenza in atto.

Per questo motivo, il Partito Democratico Foggia e il Movimento 5 Stelle Foggia hanno partecipato alla seduta odierna di Giunta comunale per senso di responsabilità, con l’obiettivo di contribuire allo sblocco di provvedimenti urgenti e di dare finalmente risposte concrete alla cittadinanza.

Riteniamo grave che una necessaria verifica politica si sia trasformata in una fase prolungata di stallo, caratterizzata da tensioni continue all’interno della stessa maggioranza — tensioni che hanno rallentato l’azione amministrativa e impedito quel cambio di passo più volte richiesto.

I foggiani non possono pagare il prezzo di questo stallo: ogni giorno perso è un servizio non erogato, un atto non approvato, un’opportunità che rischia di sfumare.

Obiettivi prioritari e interventi immediati.

La nostra presenza in giunta è finalizzata allo sblocco di atti fondamentali per la vita concreta della città.

Sul fronte economico, è prioritaria la delibera sull’area ASI — la zona industriale di Foggia Incoronata — la cui risoluzione è strategica per attrarre imprese, sostenere quelle esistenti e creare posti di lavoro stabili sul territorio. Ogni ritardo su questo fronte è un segnale negativo per chi vuole investire a Foggia.

Sul fronte ambientale e della qualità urbana, occorre procedere senza indugi con l’installazione dei cassonetti intelligenti: uno strumento che migliora concretamente la raccolta differenziata — oggi ancora insufficiente —, consente di rispettare gli impegni presi con i fondi del PNRR e apre la strada a una riduzione della TARI, la tassa sui rifiuti, per i cittadini.

Allo stesso modo, va rafforzato il sistema antincendio del Bosco Incoronata, patrimonio naturale e ambientale di tutti i foggiani, che non può restare indifeso. Vanno anche sbloccate le delibere relative al Primo Maggio, al “Festival del Nerd” e a “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”: eventi identitari che producono partecipazione, coesione sociale, cultura e indotto economico per la città.



Trasporto pubblico e futuro di ATAF.

Non è più rinviabile una decisione sul futuro del trasporto pubblico locale. Gli autobus di Foggia non sono una questione tecnica: sono il mezzo con cui migliaia di cittadini — lavoratori, studenti, anziani — si spostano ogni giorno. Lasciare ATAF in un limbo decisionale significa lasciare queste persone nell’incertezza. La scelta di affidare il servizio direttamente ad ATAF, rafforzandone la gestione pubblica, è una scelta che mette al centro la qualità della mobilità urbana e tutela i lavoratori che ogni giorno garantiscono questo servizio con professionalità e impegno. Su questioni così rilevanti non è più possibile fermare l’azione amministrativa.



Urbanistica, casa e patrimonio pubblico.

Non siamo interessati a logiche di distribuzione degli incarichi, ma a risultati concreti e verificabili. È necessario ristabilire un equilibrio politico che rispecchi la rappresentatività delle forze di maggioranza e il voto dei cittadini.

In questo quadro, il settore dell’urbanistica richiede un intervento immediato e una visione chiara. Il ritardo nel completamento del Piano Urbanistico Generale (PUG) — lo strumento con cui la città definisce come si costruisce, dove si recupera, quali spazi si tutelano — non è più tollerabile.

Il PUG che abbiamo sostenuto e per cui ci siamo battuti è fondato su un principio preciso: niente nuovo consumo di suolo, ma rigenerazione di ciò che già esiste. Quartieri degradati da recuperare, aree dismesse da restituire alla città, periferie da ricucire — non nuove colate di cemento su terreni vergini.

È con questa visione che si risponde anche all’emergenza abitativa: non costruendo altrove, ma rimettendo in uso il patrimonio già disponibile. Il censimento degli immobili comunali è fermo, la graduatoria delle case popolari è scaduta e numerosi alloggi restano inutilizzati. Famiglie in difficoltà attendono una risposta che il Comune ha la possibilità — e il dovere — di dare subito, senza consumare un metro quadro di suolo in più.

Non è accettabile che, a fronte di una richiesta costante di risorse ai cittadini attraverso le tasse locali, i servizi essenziali risultino carenti e il patrimonio pubblico resti inutilizzato. Ed intanto le mozioni approvate in Consiglio Comunale restano per lo più lettera morta, ignorando il lavoro dei consiglieri. Strutture come Parco Città, il Centro Palmisano e il Centro per minori devono tornare a essere funzionali e aperte alla comunità — spazi vivi, non edifici abbandonati.

È inoltre necessario intervenire sull’organizzazione degli uffici comunali per superare le inefficienze che rallentano l’azione amministrativa e lasciano senza risposta bisogni reali. L’assenza di supporto a progetti come “Organizziamo la Speranza” — un’iniziativa concreta di coesione sociale — è il segnale evidente che qualcosa nel funzionamento dell’ente va profondamente rivisto.

La partecipazione alla Giunta nasce da un senso di responsabilità verso la città. È ora indispensabile chiudere rapidamente questa fase di incertezza e restituire piena operatività all’azione amministrativa.

Foggia ha bisogno di risposte, di tempi certi e di un governo della città all’altezza delle sfide. Servono meno tatticismi e più decisioni.



Partito Democratico Foggia

Movimento 5 Stelle Foggia