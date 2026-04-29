Il Paradiso delle Signore anticipazioni 29 aprile 2026: Ettore e Odile si dicono addio, Irene soffre

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 29 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Greta è riuscita a mettere le mani sul testamento di Umberto Guarnieri ma dovrà fare i conti con una spiacevole sorpresa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 29 aprile 2026: Tancredi capisce che non ha speranze con Rosa

Per Rosa sarà finalmente un momento sereno dal momento che il suo incontro con la critica francese Colette Bernard ha avuto un esito a dir poco positivo. Tancredi continuerà a provare dei sentimenti per la Camilli ma si rassegnerà all’idea che non ci sarà mai nulla tra loro perché lei non lo ama.

In occasione della festa di addio di Johnny Irene verrà apparirà molto emozionata, pensava che avrebbe reagito meglio ma in realtà soffre molto all’idea che sta per andare via. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Ettore capirà che Odile non gli darà mai un’altra chance, infatti smetterà di provare a riconquistarla e le dirà addio. Intanto Greta scoprirà che il testamento di Guarnieri è sparito.