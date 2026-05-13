Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 16 maggio: chi tra Raul e Renato conquista la finale?

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La tensione nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 è alle stelle. Dopo settimane di strategie, alleanze e colpi di scena, il televoto del 15 maggio deciderà chi tra Raul Dumitras e Renato Biancardi conquisterà il quarto posto in finale, affiancando le tre finaliste già elette: Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Lucia Ilardo. Il pubblico è chiamato a scegliere tra due personalità forti e molto diverse, protagonisti di un percorso che ha alternato momenti di grande empatia a scontri accesi.

Ma chi è in vantaggio nei sondaggi? Quali dinamiche hanno portato a questa sfida? E cosa aspettarsi dalla puntata di venerdì sera su Canale 5? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello Vip: Raul e Renato al televoto, chi sarà il quarto finalista

Il televoto aperto dopo la puntata del 12 maggio ha acceso il dibattito tra i fan del Grande Fratello Vip. Secondo i sondaggi online, la sfida tra Raul Dumitras e Renato Biancardi è serratissima: i dati raccolti da forum e community dedicate al programma mostrano una distanza minima tra i due concorrenti, con Renato leggermente avanti al 51,6% contro il 48,4% di Raul. Un equilibrio che rende il risultato finale tutt’altro che scontato.

Il televoto è stato aperto per eleggere il quarto finalista di questa edizione, dopo le nomination palesi che hanno visto emergere proprio i due vip come protagonisti della sfida. Renato ha ottenuto il sostegno di Adriana Volpe e dello stesso Raul, mentre quest’ultimo ha ricevuto la preferenza di Alessandra Mussolini. Le tre finaliste, chiamate a esprimere la loro opinione nella “Nuvola”, hanno contribuito a definire il quadro delle nomination con scelte che hanno spiazzato il pubblico e rimescolato le carte.

Il televoto, come sempre, è aperto al giudizio dei telespettatori, che decideranno chi merita di raggiungere la finale e chi dovrà abbandonare il sogno a un passo dal traguardo. Una sfida che si gioca non solo sui numeri, ma anche sulle emozioni e sulle storie personali dei concorrenti.

Grande Fratello Vip: le nomination e le strategie che hanno portato al televoto

La puntata del 12 maggio ha segnato uno dei momenti più intensi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Le nomination, annunciate da Ilary Blasi nella Mistery Room, sono state palesi, con i concorrenti chiamati a votare davanti a tutti. Solo le tre finaliste – Alessandra, Antonella e Lucia – hanno avuto la possibilità di esprimere la loro scelta separatamente, in un momento carico di tensione e riflessione.

Il risultato è stato chiaro: Renato Biancardi e Raul Dumitras sono finiti in nomination per il quarto posto in finale. Renato ha raccolto più preferenze grazie al sostegno di Adriana e Raul, mentre Francesca Manzini e Raimondo Todaro si sono trovati esclusi dalle dinamiche decisive. Lucia Ilardo, invece, ha confermato la sua stima per Renato, consolidando la sua posizione come una delle concorrenti più influenti nelle scelte strategiche della Casa.

Il televoto aperto subito dopo la puntata ha scatenato una vera e propria corsa al voto sui social, con fan club e pagine dedicate che si sono mobilitate per sostenere i propri beniamini. La sfida tra Raul e Renato è diventata uno dei temi più discussi della settimana, con pronostici, sondaggi e commenti che animano il web in attesa della puntata di venerdì.

Grande Fratello Vip: cosa aspettarsi dalla puntata del 15 maggio

La puntata del 15 maggio promette emozioni forti e momenti di grande tensione. Ilary Blasi, affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, guiderà una serata che si preannuncia decisiva per il destino dei concorrenti rimasti in gara. Il televoto chiuderà in diretta, e il nome del quarto finalista sarà annunciato davanti al pubblico di Canale 5.

Chi vincerà tra Renato Biancardi, il concorrente riflessivo e strategico, e Raul Dumitras, il volto più impulsivo e passionale di questa edizione? I sondaggi mostrano un equilibrio che potrebbe ribaltarsi all’ultimo momento, e tutto dipenderà dal coinvolgimento del pubblico nelle ultime ore di voto.

La puntata sarà anche l’occasione per nuove sorprese e per scoprire come i finalisti affronteranno la settimana conclusiva del reality. Il Grande Fratello Vip 2026 si avvicina alla sua fase finale con un mix di tensione, emozione e colpi di scena che tengono incollati milioni di telespettatori. E mentre il televoto continua a oscillare tra Raul e Renato, una cosa è certa: la corsa verso la finale è più aperta che mai.