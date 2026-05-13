Sinner vs Rublev: dove vedere il match in streaming e in chiaro, orario e data dei quarti a Roma

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L’atmosfera del Masters 1000 di Roma si fa incandescente e l’attesa per il match Sinner vs Rublev cresce di ora in ora. Jannik Sinner torna sul Campo Centrale del Foro Italico per un quarto di finale che vale un posto in semifinale, un appuntamento che gli appassionati di tennis e gli spettatori televisivi non vogliono assolutamente perdere. Il percorso dell’azzurro è stato finora impeccabile, mentre Rublev arriva al confronto dopo una serie di battaglie che hanno messo in luce la sua solidità. E con un precedente che sorride all’italiano, la sfida promette scintille.

Ma quando si gioca Sinner vs Rublev? Dove sarà possibile seguirla in streaming e in chiaro? E quali sono i numeri che raccontano il loro confronto? Scopriamolo insieme.

Sinner vs Rublev: data, orario e tutto ciò che serve sapere sul match

Il quarto di finale Sinner vs Rublev è in programma giovedì 14 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico. L’orario ufficiale non è ancora stato comunicato, ma la partita rientrerà nella programmazione principale della giornata, come da tradizione per gli incontri più attesi del torneo romano.

Il match arriva dopo un percorso brillante da parte di Sinner, che ha superato Ofner all’esordio, poi Popyrin con una prestazione dominante e infine Andrea Pellegrino nel derby italiano degli ottavi. Tre partite che hanno confermato la sua condizione fisica e mentale, oltre alla capacità di gestire con lucidità ogni momento decisivo.

Rublev, numero 14 del ranking mondiale, ha invece affrontato un cammino più tortuoso. Ha iniziato battendo Kecmanovic con un doppio 6-4, poi ha replicato lo stesso risultato contro Davidovich Fokina. La vera battaglia è arrivata agli ottavi contro Basilashvili: perso il primo set, il russo ha rimesso in piedi la partita al tie-break e ha chiuso con un convincente 6-2 nel terzo.

Il confronto tra i due è uno dei più interessanti del circuito. Sinner guida nei precedenti con un parziale di 7-3, e l’ultimo incrocio – agli ottavi del Roland Garros 2025 – ha visto l’azzurro imporsi in tre set. Un dato che alimenta l’entusiasmo dei tifosi italiani, pronti a sostenere Jannik in un match che potrebbe aprirgli le porte della semifinale.

Sinner vs Rublev: dove vedere la partita in tv, streaming e in chiaro

La sfida Sinner vs Rublev sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport, che detiene i diritti del Masters 1000 di Roma. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite Sky Go, mentre chi preferisce una piattaforma più flessibile potrà guardarla su NOW, che offre la diretta integrale del torneo.

Per chi cerca una soluzione gratuita, TV8 trasmette ogni giorno un match in chiaro, selezionato dalla programmazione Sky. La partita di Sinner potrebbe rientrare tra quelle scelte, ma la conferma arriva solo poche ore prima della messa in onda. In alternativa, il torneo maschile è disponibile anche su Tennis TV, la piattaforma ufficiale ATP dedicata allo streaming.

La copertura televisiva e digitale permette quindi di seguire il match ovunque, con un’offerta ampia che soddisfa sia gli appassionati più fedeli sia chi vuole godersi l’evento in modo più casuale. E con un pubblico italiano sempre più innamorato di Sinner, l’audience si preannuncia altissima.

Sinner vs Rublev: precedenti, statistiche e cosa aspettarsi dal match

Il confronto tra Sinner e Rublev è diventato negli anni uno dei duelli più affascinanti del circuito ATP. I due si sono affrontati dieci volte, e il bilancio pende nettamente dalla parte dell’italiano, che ha vinto sette incontri mostrando spesso una maggiore continuità nei momenti decisivi.

L’ultimo precedente, al Roland Garros 2025, ha visto Sinner dominare con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4, una prestazione che ha evidenziato la sua crescita sul piano tattico e mentale. Rublev, però, resta un avversario pericoloso, capace di alzare il livello nei match più importanti e di mettere pressione con un gioco aggressivo e potente.

Il match di Roma si preannuncia quindi come una battaglia di ritmo, intensità e resistenza. Sinner arriva con una condizione brillante e il sostegno del pubblico di casa, mentre Rublev porta con sé l’esperienza di chi ha già affrontato mille battaglie sul circuito. Un mix che promette spettacolo e che potrebbe regalare uno dei momenti più emozionanti dell’intero torneo.