GF Vip, Francesca Manzini si ubriaca e bacia Raul: la notizia trapela e lei si infuria

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Francesca Manzini durante i festeggiamenti ha bevuto troppo, lei stessa ha ammesso di essersi ubriacata e mentre era nel confessionale insieme a Raul Dumitras si sono dati un bacio a stampo.

Poco dopo la notizia è venuta a galla nella casa più spiata dagli italiani e la gieffina è andata su tutte le furie. Lei si aspettava che Raul non ne avrebbe parlato con nessuno, a detta sua è quello che avrebbe fatto una persona con un po’ di tatto. Raimondo Todaro ha cercato di calmare gli animi dicendo che era solo uno scherzo e che non avevano fatto nulla di male, Francesca Manzini però ha continuato a sbottare al Grande Fratello Vip.

Francesca Manzini si scaglia contro tutti al GF Vip e finisce nella bufera: perché l’hanno attaccata

È venuto fuori che la gieffina non solo ha baciato Raul Dumitras ma ha anche danzato davanti a lui e ha simulato uno spogliarello. Da ore continua a discutere con i suoi compagni di avventura che non le hanno perdonato il fatto che abbia detto che lei non voleva baciare il gieffino, a detta sua lo ha fatto lui senza il suo consenso.

Francesca Manzini ha rivelato che Raul le ha tolto la mano davanti alla bocca e l’ha baciato, alcuni gieffini l’hanno duramente attaccata perché sono convinti che sia una sua strategia. Pensano che abbia volutamente messo al gogna Dumitras per farlo uscire dal Grande Fratello Vip. Lei ha provato a difendersi ma la tensione nella casa continua ad essere alle stelle da quando sono esplose queste polemiche.