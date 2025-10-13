Anita Mazzotta, drammatica confessione al Grande Fratello: perché ha abbandonato il reality

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sabato 11 ottobre 2025 Anita Mazzotta ha abbandonato il Grande Fratello, il motivo? Nel comunicato si legge che ha lasciato la casa per motivi familiari, ma non sono stati svelati altri dettagli sul suo ritiro.

Sembra però che il suo abbandono sia legato alle condizioni di salute della madre, che sarebbero improvvisamente peggiorate. Lei stessa nei giorni scorsi si era lasciata sfuggire toccanti rivelazioni al Grande Fratello. Parlando con alcuni suoi compagni di avventura aveva detto di essere felice di essere lì però il suo cuore era anche fuori perché la madre non sta bene.

Anita Mazzotta ha lasciato il Grande Fratello per stare accanto alla madre: cosa aveva rivelato nella casa

L’ex gieffina ai suoi compagni di avventura aveva raccontato che la madre l’aveva chiamata e le aveva chiesto di non tornare indietro per colpa sua. L’aveva invitata a pensare solo a lei, a non mollare perché questa era la sua rivincita.

Parlando poi con Francesco Rana e Grazia Kendi si era lasciata sfuggire altri dettagli sulle condizioni di salute della madre. Si era scusata per il fatto che ogni tanto crollava, aveva però detto che per lei non era facile. Anita Mazzotta aveva poi svelato: “Io resto qui, ma ho mia madre che sta veramente male, lei purtroppo è in metastasi“.