Forbidden fruit, spoiler 8 settembre 2026: Ender preoccupata, Feride accusa Hasan Ali

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Va in onda oggi, martedì 8 settembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz e Catagay dopo essersi sposati in segreto hanno comunicato la novità a Feride che non ha reagito affatto bene.

Hasan Ali invece si è detto molto felice per loro e ha proposto una cena per festeggiare il loro matrimonio. Zehra nel frattempo ha accusato Ender di aver ucciso suo padre dopo che Sahika le ha fatto ascoltare una registrazione falsa che inchioda la Celebi e Yildiz.

Spoiler Forbidden fruit 8 settembre 2026: Ender ricatta Mert, Feride furiosa con Catagay dopo le nozze

Le minacce di Zehra continueranno a far preoccupare non poco Ender anche se il fratello ha provato a tranquillizzarla. Lei proverà quindi ad avvicinarsi sempre di più ad Hasan Ali approfittando dell’interesse che lui prova nei suoi confronti.

La sorella di Caner è convinta che sia stato Mert ad indagare per Zehra, deciderà quindi di ricattarlo parlando del segreto che riguarda il figlio Ali. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Feride sarà davvero arrabbiata con Catagay per aver sposato Yildiz di nascosto. La donna accuserà Hasan Ali di non aver fatto nulla per impedire la situazione, intanto Sahika proverà a tranquillizzarla.