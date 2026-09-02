Forbidden fruit, spoiler 2 settembre 2026: Yildiz perdona Çagatay, Feride le rivolge dure accuse

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Va in onda oggi, mercoledì 2 settembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Feride sta ancora provando a far lasciare Yildiz e Cagatay, non riesce proprio ad accettare il fatto che vogliano stare insieme.

Cagatay mentre era a cena con Sahika non ha risposto alle telefonate di Yildiz e questo li ha fatti litigare, i due però hanno chiarito dopo che le ha spiegato di averlo fatto per non discutere ancora con sua madre.

Spoiler Forbidden fruit 2 settembre 2026: Yildiz trova Sahika nel bagno di Çagatay, Feride umilia la fidanzata del figlio

Yildiz sta vivendo un momento di crisi a livello personale, vorrebbe godersi la sua relazione con Çagatay ma non è serena a causa delle continue intromissioni della madre del fidanzato. La Yilmaz sorprenderà Sahika nel bagno di Çagatay e questo farà nascere non poca tensione tra loro.

Çagatay con le sue giustificazioni riuscirà a farsi perdonare. Intanto Yildiz, stanca della sua ostilità di Feride, deciderà di affrontare la donna con l’obiettivo di chiarire, lei però non avrà nessuna intenzione di avere un rapporto sereno. Il loro confronto sarà disastroso, la donna la accuserà di essere interessata ai soldi di suo figlio umiliandola. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Caner ed Ender svolgeranno delle indagini su Sitki e scopriranno che improvvisamente è diventato in una banc un cliente di prestigio.