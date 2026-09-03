Forbidden fruit, spoiler 3 settembre 2026: Ender sconvolta, pensa che Halit sia vivo
Ender si incontra con Yildiz e Sahika dopo quello che ha scoperto. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.
Va in onda oggi, giovedì 3 settembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz c’è rimasta davvero male quando ha scovato Sahika nel bagno del fidanzato.
All’inizio lo ha evitato a causa della profonda delusione, però quando Çagatay le ha spiegato cosa è realmente successo ha deciso di perdonarlo. La loro relazione proseguirà ed entrambi sembrano essere sempre più coinvolti dal punto di vista sentimentale.
Spoiler Forbidden fruit 3 settembre 2026: Ender si incontra con Yildiz e Sahika dopo quello che ha scoperto
Il comportamento di Sitki ha insospettito i fratelli Celebi infatti hanno iniziato ad indagare sull’ex autista della famiglia Argun. Ender farà una sconvolgente scoperta, quale? È stato aperto di recente un conto corrente a nome di Halit.
L’uomo è morto da tre mesi per questo Ender non riuscirà a spiegarsi come sia possibile. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che la Celebi scoprirà che solo Sitki ha visto il cadavere di Halit quando è stato fatto il rituale dell’abluzione. Piena di dubbi chiederà a Sahika e Yildiz di incontrarsi e comunicherà loro i suoi sospetti, pensa infatti che Argun sia ancora vivo.