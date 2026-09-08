Verità nascoste, anticipazioni e ospiti 8 settembre: Milo Infante torna su Rete 4

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Dopo l’esordio della scorsa settimana, Verità nascoste torna martedì 8 settembre 2026 in prima serata su Rete 4 con una puntata ricca di nuovi elementi investigativi e testimonianze che riaprono casi complessi della cronaca giudiziaria italiana. Milo Infante guida un percorso che intreccia ricostruzioni, analisi tecniche e confronti tra esperti, mettendo al centro vicende che continuano a sollevare domande e dubbi.

A questo punto è inevitabile chiedersi: quali nuovi elementi verranno analizzati? Che cosa cambia nelle indagini? E quali risposte mancano ancora per arrivare alla verità?

Il caso Pamela Genini: l’immagine satellitare che riapre la discussione

La puntata si apre con un nuovo approfondimento sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. A riaccendere il dibattito è un’immagine satellitare che, secondo la ricostruzione sostenuta dalla difesa di Francesco Dolci, mostrerebbe già il 25 ottobre un oggetto compatibile con la bara all’esterno del loculo. L’elemento, pur non essendo risolutivo, introduce interrogativi importanti: la natura dell’oggetto, la cronologia esatta della chiusura della tomba e la compatibilità dello scatto con gli altri elementi raccolti dagli investigatori. La questione resta delicata e richiede ulteriori verifiche, ma apre un nuovo fronte nella ricostruzione dei fatti.

L’omicidio di Lorena Isceri: l’aggressione preparata e i risultati dell’autopsia

Ampio spazio viene dedicato alla vicenda di Lorena Isceri, uccisa dall’ex compagno Federico Vella dopo essere stata portata via dalla sua abitazione. Gli investigatori ritengono che Federico Vella abbia pianificato l’aggressione: i sopralluoghi effettuati nei giorni precedenti e gli elementi trovati nella sua auto rafforzano questa ipotesi.

Nel frattempo i medici legali confermano dai primi risultati dell’autopsia un dettaglio drammatico: Lorena era ancora viva quando Federico Vella l’ha gettata dal viadotto dell’A1. La relazione medico-legale definitiva arriverà più avanti, ma la commozione e lo sdegno per quanto accaduto restano enormi, mentre gli investigatori cercano di ricostruire ogni passaggio della tragedia.

La famiglia nel bosco e il caso Garlasco: decisioni delicate e indagini verso la scadenza

La puntata affronta anche la situazione della famiglia nel bosco, dopo la recente decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Il provvedimento non prevede un rientro immediato dei tre bambini dai genitori, ma stabilisce un percorso graduale fatto di incontri protetti, più tempo trascorso insieme e, da ottobre, la possibilità di alcuni pernottamenti a casa. In studio intervengono Simone Pillon, legale della coppia, e Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, con valutazioni differenti sulla scelta dei giudici.

Infine, si torna sul caso Garlasco, proprio mentre l’inchiesta bis si avvicina a un passaggio decisivo. La scadenza per la conclusione delle indagini resta fissata al 28 settembre e il confronto si concentra sulla consulenza affidata al professor Roberto Catanesi, chiamato ad approfondire il profilo di Andrea Sempio. Il giovane, tramite i suoi legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, non accetta per ora l’incontro richiesto dal consulente della Procura, aggiungendo un ulteriore elemento di tensione alla fase finale dell’indagine.