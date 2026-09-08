Geopop Racconta, anticipazioni 8 settembre 2026: da stasera il nuovo programma sul Nove con Andrea Moccia

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Debutta martedì 8 settembre su Nove Geopop Racconta, il nuovo progetto di divulgazione scientifica che porta Andrea Moccia e il suo team dal web alla prima serata televisiva.

Il programma affronta quattro grandi tragedie della storia contemporanea: dalle Torri Gemelle al Titanic. L’obiettivo è di spiegare che cosa accadde davvero e perché, utilizzando un linguaggio chiaro, rigoroso e accessibile.

A questo punto è inevitabile chiedersi: come verranno raccontati questi eventi? Quali aspetti scientifici emergeranno dalle ricostruzioni? E che cosa rappresenta questo passaggio dalla rete alla tv per il progetto Geopop?

Il debutto di Geopop Racconta: dalla rete alla tv senza perdere il linguaggio scientifico

Per Geopop, il debutto televisivo rappresenta un passaggio importante dopo anni di attività sul web, dove il gruppo ha costruito una community attraverso video, articoli, podcast, libri e documentari. Il linguaggio cambia, ma il principio resta lo stesso: prendere un argomento complesso e renderlo comprensibile senza semplificarlo in modo eccessivo.

Dietro il progetto c’è Andrea Moccia, geologo e divulgatore napoletano, che nel 2018 ha iniziato a realizzare contenuti scientifici quasi per gioco. Quell’esperimento è diventato un vero progetto editoriale, capace di trasformare la curiosità in uno strumento per comprendere meglio la realtà. Con Geopop Racconta, Moccia porta questo approccio sul piccolo schermo, mantenendo la stessa attenzione alla precisione e alla chiarezza che ha caratterizzato il lavoro online.

Le quattro tragedie raccontate: dalle Torri Gemelle a Chernobyl, da Fukushima al Titanic

Il programma affronta quattro eventi che hanno segnato la storia contemporanea. La puntata dedicata all’11 settembre 2001 analizza gli attentati alle Torri Gemelle, soffermandosi anche sugli aspetti ingegneristici che accompagnarono il crollo degli edifici. La ricostruzione di Chernobyl porta invece dentro una centrale nucleare, ripercorrendo la sequenza di errori e decisioni che nel 1986 trasformò un test in uno dei più gravi incidenti della storia dell’energia atomica.

La puntata su Fukushima si concentra sul terremoto e sul successivo tsunami del 2011, analizzando il rapporto tra fenomeni naturali, impianti e gestione dell’emergenza. Infine, il Titanic viene raccontato attraverso la struttura della nave, la collisione con l’iceberg e le scelte compiute durante il naufragio del 1912. In ogni episodio, Geopop Racconta non si limita a ripercorrere fatti già noti, ma li scompone per capire la catena di circostanze che li ha generati.

Il metodo Geopop e dove vedere il programma: un nuovo banco di prova per la divulgazione

L’aspetto più interessante del programma è il metodo con cui queste vicende vengono affrontate. Geopop Racconta non dà per scontate competenze tecniche e costruisce ogni passaggio con un linguaggio semplice. Questo permette allo spettatore di seguire la complessità senza sentirsi escluso.

È lo stesso approccio con cui Geopop affronta abitualmente temi che spaziano dall’energia all’ambiente, dalla tecnologia allo spazio, fino alla verifica delle informazioni che circolano online.

La prima serata sul Nove diventa così un banco di prova per un progetto nato sul web e cresciuto grazie alla capacità di trasformare la curiosità in conoscenza. La puntata va in onda martedì 8 settembre 2026 alle 21.30 sul Nove ed è disponibile anche sul sito ufficiale della rete e sulla piattaforma Discovery+.