Super Karaoke, le anticipazioni e gli ospiti dell’8 settembre 2026: musica e pubblico protagonisti con Michelle Hunziker

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Martedì 8 settembre, in prima serata su Canale 5, torna Super Karaoke, la kermesse musicale condotta da Michelle Hunziker che porta sul palco del Belvedere del Resentello di Ventimiglia l’energia, la leggerezza e il divertimento del karaoke. Per tre serate, concorrenti, ospiti e pubblico diventano protagonisti di uno show che mescola competizione, musica dal vivo e partecipazione diretta.

A questo punto è inevitabile chiedersi: quali artisti saliranno sul palco? Come si svolgerà la gara? E quali sorprese riserverà la nuova puntata di Super Karaoke?

La gara: 24 concorrenti, duetti con big e votazioni in tempo reale

In ogni appuntamento di Super Karaoke, fino a ventiquattro concorrenti si mettono alla prova tra performance individuali e duetti con grandi artisti della musica italiana. La formula è semplice ma coinvolgente: cantare, emozionare e conquistare il pubblico, che ha un ruolo centrale nello show. A Ventimiglia, infatti, gli spettatori presenti possono esprimere il proprio gradimento in tempo reale tramite smartphone, accedendo alla web app dedicata attraverso un QR Code.

Il voto del pubblico diventa così parte integrante della gara, contribuendo alla scelta del vincitore della serata. Ospiti della prima puntata sono Alex Britti, Ricchi e Poveri, Baby K e Giusy Ferreri, protagonisti di duetti e momenti musicali che arricchiscono la competizione.

Gli ospiti delle prossime puntate: una parata di big della musica italiana

Super Karaoke non si ferma alla prima serata. Nelle puntate successive, Michelle Hunziker accoglie sul palco una lunga lista di artisti che hanno segnato la musica italiana degli ultimi decenni. Tra questi ci sono Irene Grandi, Benji e Fede, Marco Masini, Ermal Meta, Rovazzi e Anna Tatangelo, ciascuno pronto a duettare con i concorrenti e a regalare momenti speciali al pubblico.

La varietà degli ospiti conferma la volontà del programma di unire generazioni diverse, alternando pop, rap, cantautorato e successi storici. Il risultato è uno show che punta a coinvolgere un pubblico ampio, mantenendo sempre al centro la spontaneità del karaoke.

La regia di Roberto Cenci e la visione su Mediaset Infinity

La regia di Roberto Cenci contribuisce a dare ritmo e dinamismo allo show, valorizzando la piazza di Ventimiglia e trasformandola in un palcoscenico aperto, luminoso e ricco di atmosfera. L’ambientazione ligure diventa parte integrante del programma, con un pubblico caloroso che partecipa attivamente alla gara.

Oltre alla messa in onda su Canale 5, le puntate di Super Karaoke sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in diretta sia on demand, permettendo agli spettatori di seguire la competizione in qualsiasi momento.