Forbidden fruit, spoiler 8 maggio 2026: Yildiz racconta il tradimento, Sahika suggerisce a Leyla…

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Va in onda oggi, venerdì 8 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che è esploso un vero e proprio caos dopo che Yildiz ha scoperto che il marito la tradisce con Leyla.

La Yilmaz su tutte le furie è andata via di casa insieme al figlio e per un po’ resterà da Emir, anche i figli di Halit si sono schierati dalla sua parte dopo quello che ha fatto il padre.

Spoiler Forbidden fruit 8 maggio 2026: Yildiz rilascia un’intervista per vendicarsi, Leyla manipola Zehra?

Yildiz vuole il divorzio e vuole farla pagare ad Halit e Leyla, ha quindi chiesto ad Ender di aiutarla a vendicarsi. Erim sarà ancora arrabbiato con il padre ma seguirà il consiglio della madre di telefonargli, i due riusciranno a chiarirsi per telefono.

Ender ha consigliato a Yildiz di rilasciatare un’intervista, lei racconterà la sua storia alla giornalista Zeynep rivelando tutto sul tradimento di Halit. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che la sorella di Kaya dirà a Leyla di provare a manipolare Zehra. La ragazza all’inizio penserà che non sia una buona idea chiamarla perché pensa che la Argun potrebbe non accettare, si lascerà però convincere da Sahika.