Forbidden fruit, spoiler 7 maggio 2026: Zerrin fa insospettire Yildiz, lei segue Halit

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Va in onda oggi, giovedì 7 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Halit ha di nuovo perso la pazienza con Yildiz e l’ha duramente attaccata davanti a tutti.

È chiaro che il suo obiettivo era quello di trovare una scusa per allontanarsi dalla villa senza dover dare spiegazioni alla sua famiglia, Argun infatti ha raggiunto Leyla per convincerla a non lasciarlo.

Spoiler Forbidden fruit 7 maggio 2026: Lila si confida con Zehra, Yildiz pedina Halit per scoprire se ha un’amante

Ender ha scoperto che c’è davvero una relazione clandestina tra Leyla e Halit, deciderà però di non dire nulla a Yildiz per il momento. Intanto Yigit ha ben accolto la proposta dei suoi genitori, confermerà infatti a Kaya e alla madre di voler andare a studiare in Svizzera.

Yigit non dirà nulla della partenza a Lila, lei però lo scoprirà e non apparirà affatto serena. A Zehra ammeterà che la sua paura è quella che il ragazzo possa iniziare a provare dei sentimenti per un’altra donna quando andrà via. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Zerrin dirà alla Yilmaz che Halit potrebbe avere un’amante e le sue parole la faranno insospettire molto. Yildiz infatti deciderà di seguire il marito per scoprire se la tradisce davvero.