Forbidden fruit, spoiler 7 maggio 2026: Zerrin fa insospettire Yildiz, lei segue Halit
Lila si confida con Zehra, Yildiz pedina Halit per scoprire se ha un'amante. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.
Va in onda oggi, giovedì 7 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Halit ha di nuovo perso la pazienza con Yildiz e l’ha duramente attaccata davanti a tutti.
È chiaro che il suo obiettivo era quello di trovare una scusa per allontanarsi dalla villa senza dover dare spiegazioni alla sua famiglia, Argun infatti ha raggiunto Leyla per convincerla a non lasciarlo.
Spoiler Forbidden fruit 7 maggio 2026: Lila si confida con Zehra, Yildiz pedina Halit per scoprire se ha un’amante
Ender ha scoperto che c’è davvero una relazione clandestina tra Leyla e Halit, deciderà però di non dire nulla a Yildiz per il momento. Intanto Yigit ha ben accolto la proposta dei suoi genitori, confermerà infatti a Kaya e alla madre di voler andare a studiare in Svizzera.
Yigit non dirà nulla della partenza a Lila, lei però lo scoprirà e non apparirà affatto serena. A Zehra ammeterà che la sua paura è quella che il ragazzo possa iniziare a provare dei sentimenti per un’altra donna quando andrà via. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Zerrin dirà alla Yilmaz che Halit potrebbe avere un’amante e le sue parole la faranno insospettire molto. Yildiz infatti deciderà di seguire il marito per scoprire se la tradisce davvero.