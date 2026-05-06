Forbidden fruit, spoiler 6 maggio 2026: Yigit felice di andare via, Halit si arrabbia con Yildiz

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Va in onda oggi, mercoledì 6 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che la verità su Leyla e Halit potrebbe venire presto alla luce del sole.

Indagando sulla ragazza per conto della sorella Caner ha scoperto che la casa in cui vive è di proprietà di Argun, questo sicuramente farà pensare a lui e ad Ender che tra i due ci sia una relazione segreta.

Spoiler Forbidden fruit 6 maggio 2026: Halit su tutte le furie, Yildiz deve rinunciare alla festa

Ender e Kaya hanno proposto al figlio di trasferirsi in Svizzera per continua lì il suo percorso di studi. Yigit accoglierà il loro suggerimento con entusiasmo, pensa che abbia davvero bisogno di un cambiamento in un periodo così delicato per lui.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che durante una cena di famiglia a villa Argun Halit si scaglierà duramente contro Yildiz. Alla moglie ordinerà anche di annullare la festa che stava organizzando per il suo compleanno. Furioso l’uomo andrà via lasciando i familiari increduli.