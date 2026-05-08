La forza di una donna, 8 maggio 2026: Ceyda e Arif escogitano un piano contro Sirin
Ceyda ascolta la confessione di Sirin e si infuria. Gli spoiler de La forza di una donna rivelano cosa accadrà oggi.
C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 8 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.
Gli spoiler fanno sapere che dopo tutte le cattiverie che Sirin ha raccontato nell’ultimo periodo a Doruk, Satilmis e Nisan Emre ha deciso di non farla più lavorare per lui.
Spoiler La forza di una donna 8 maggio 2026: Ceyda ascolta la confessione di Sirin e si infuria
Dopo il confronto con la sorella Arif farà ascoltare a Ceyda la registrazione in cui Sirin confessa di aver ucciso Sarp e lei andrà su tutte le furie. Non appena riuscirà a farla calmare le spiegherà che non hanno prove concrete per dimostrare che è colpevole.
Arif spiegherà a Ceyda che purtroppo solo la registrazione non è sufficiente. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che i due avranno in mente un piano. Quale? Si metteranno in contatto con lo psichiatra che aveva in cura Sirin al fine di dimostrare che è pericolosa e che dovrà essere ricoverata.