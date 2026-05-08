La forza di una donna, 8 maggio 2026: Ceyda e Arif escogitano un piano contro Sirin

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 8 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che dopo tutte le cattiverie che Sirin ha raccontato nell’ultimo periodo a Doruk, Satilmis e Nisan Emre ha deciso di non farla più lavorare per lui.

Spoiler La forza di una donna 8 maggio 2026: Ceyda ascolta la confessione di Sirin e si infuria

Dopo il confronto con la sorella Arif farà ascoltare a Ceyda la registrazione in cui Sirin confessa di aver ucciso Sarp e lei andrà su tutte le furie. Non appena riuscirà a farla calmare le spiegherà che non hanno prove concrete per dimostrare che è colpevole.

Arif spiegherà a Ceyda che purtroppo solo la registrazione non è sufficiente. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che i due avranno in mente un piano. Quale? Si metteranno in contatto con lo psichiatra che aveva in cura Sirin al fine di dimostrare che è pericolosa e che dovrà essere ricoverata.