Gemma Galgani, Tina Cipollari la punzecchia a Uomini e Donne: “Sta ancora sola”

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Sono tantissimi i battibecchi scoppiati tra Gemma Galgani e Tina Cipollari in questi anni a Uomini e Donne. L’esuberante opinionista critica spesso i comportamenti della dama e non fa che farle notare che non è ancora riuscita a trovare l’amore.

Lei non pensa che sia davvero interessata ad uscire con un uomo dal dating show, spesso la punzecchia dicendo che è solo in cerca di avventure. Lo ha fatto anche nella puntata di ieri, durante l’ospitata di due ex volti di Uomini e Donne, Mauro e Tiziana. L’ex cavaliere aveva provato a frequentare Gemma Galgani in trasmissione ma lei gli aveva dato il ben servito. Dopo la delusione ha iniziato una conoscenza con Tiziana e tra loro è scattata la scintilla.

Tiziana e Mauro felici dopo Uomini e Donne: Tina Cipollari lancia una frecciatina a Gemma Galgani

Dopo essere usciti insieme dal programma di Maria De Filippi la storia d’amore tra Mauro e Tiziana è diventata subito solida. Ieri in studio hanno fatto sapere di essere molto innamorati e felici, Tina Cipollari ha subito stuzzicato Gemma Galgani dicendo che avrebbe potuto esserci lei al posto dell’ex dama.

Le frecciatine però non sono finite lì, l’opinionista ha anche detto: “Lei ci rimane male quando vede gli uomini che si rifanno una vita e lei sta ancora sola. Tra poco finisce la stagione e lei sta ancora qua“. La Galgani ha replicato dicendo che non stava vivendo un periodo sereno quando è uscita con Mauro, ha anche detto di essere felice per lui e Tiziana.