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Manfredonia, nuova vita per il Campo della Croce?
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Manfredonia, nuova vita per il Campo della Croce?
Con l’atto N.11005 Repertorio del 20 aprile 2026 ad oggetto “Decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Manfredonia di area occorsa per la realizzazione del campo di calcio al rione Croce, ai sensi dell’art.42bis del D.P.R. 327/2001 s.m.i..,” potrebbe esserci una svolta per il campo cittadino situato nel suddetto quartiere.
Grazie a questo atto il Comune acquisisce l’aria del campo della Croce per riqualificarlo.
L’indennità complessiva, per l’esproprio del terreno, è pari ad euro 125.997,20.