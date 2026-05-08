Grande Fratello cambia tutto da settembre: la mossa a sorpresa di Mediaset

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Il Grande Fratello è già stato confermato per una nuova edizione sui teleschermi di Canale 5. Il ritorno di Ilary Blasi ha ridato verve al programma, tanto da registrare 2 milioni di telespettatori a puntata. In queste ore, Il Quotidiano Nazionale ha lanciato alcune indiscrezioni in merito alla nuova edizione del reality show targato Mediaset. Secondo quanto rivelato dal quotidiano, il programma con la conduzione di Ilary Blasi potrebbe già tornare da settembre nella prima serata di Canale 5. Tra le novità inoltre ci sarebbe l’intenzione degli autori di formare un cast misto: “L’idea sarebbe quella di scegliere sia concorrenti famosi e popolari che volti totalmente sconosciuti…Accanto a nomi noti potremmo così vedere concorrenti che si affacciano per la prima volta sul grande schermo…”

Grande Fratello da settembre con un cast misto

Mediaset avrebbe deciso di puntare ad un cast misto per la prossima edizione del Grande Fratello. Un ritorno alle origini per il reality show con un piano ben preciso in mente: “La strategia di Endemol e Mediaset, dunque, è chiara: niente storie d’amore da film e studiate ad hoc, più giochi, dinamiche e una durata ridotta rispetto alle edizioni lunghe sei mesi…” Un metodo che sembra stia funzionando per il Gf Vip dove gli ascolti sono sempre più crescita grazie ad un cast di tutto rispetto e delle dinamiche stellari.