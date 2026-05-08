Grande Fratello, ex gieffina sotto accusa: “Lasci troppo solo il fidanzato”, parla lei

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I protagonisti usciti dal Grande Fratello continuano a tenere alta l’attenzione medica. In queste ore, un’ex gieffina è tornata prepotentemente alla ribalta per un attacco da parte di un utente. Chiara Cainelli ha pubblicato il commento di un hater, che l’ha accusata di lasciare troppo da solo Alfonso D’apice, il fidanzato conosciuto all’interno della Casa più spiata d’Italia nel 2024. Di qui, è arrivata la risposta della trentina, che ha dichiarato senza tanti giri di parole: “Messaggio scritto da una signora, fatevi voi un’idea! Io voglio tranquillizzare la signora dicendole che fortunatamente il mio fidanzato sa allacciarsi le scarpe da solo e farsi un piatto di pasta. Di attenzioni ne riceve assai non morirà per qualche giorno. Quello che mi da più preoccupazioni in effetti è stare lontana dal mio gatto\figlio che diciamocelo: la mamma è la mamma! Ma entrambi, se la stanno cavando alla grande”.

Grande Fratello, la storia tra Chiara Cainelli e Alfonso D’apice procede a gonfie vele

La storia d’amore tra Chiara Cainelli e Alfonso D’apice procede a gonfie vele dopo essersi conosciuti all’interno del Grande Fratello nel 2024. La coppia ha di recente rilasciato un’intervista a Di Più Tv, dove hanno espresso l’intenzione di sposarsi e formare una famiglia. L’ex gieffino napoletano ha dichiarato: “con Chiara parliamo spesso dei figli che avremo. Io ne vorrei più di uno, sono figlio unico, ho patito la solitudine e avrei pagato per avere dei fratelli o sorelle. Insomma, abbiamo deciso che il primo figlio maschio lo chiameremo come mio padre, i nomi degli altri li sceglierà Chiara.”