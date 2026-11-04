Forbidden fruit, spoiler 4 novembre 2026: Hasan Ali ostacola Cagatay, Asuman decide di provare…

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Va in onda oggi, mercoledì 4 novembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz si è risvegliata nella villa di Hasan Ali mentre questa era ancora in fiamme e si è resa conto che tutto quello che aveva vissuto era solamente un incubo.

Per la Yilmaz è stato un enorme sollievo scoprire che nulla era reale, stava soffrendo moltissimo per aver perso Cagatay e Halit Can. La loro famiglia ha vissuto momenti di grande apprensione ma fortunatamente sia lei che il marito stanno bene e sono tornati alla loro vita insieme. Cansu proverà ancora a vendicarsi?

Spoiler Forbidden fruit 4 novembre 2026: nuove tensioni a casa di Yildiz e Cagatay, il Presidente fa saltare l’affare del figlio

La villa di Hasan Ali è stata distrutta dalle fiamme, Yildiz e Cagatay hanno quindi deciso di ospitare a casa loro il Presidente e Sahika. Per un po’ vivranno tutti insieme e questo causerà inevitabilmente nuove tensioni in famiglia, soprattutto perché Feride non apparirà affatto felice della situazione.

Asuman continuerà ad essere in competizione con Feride e deciderà di imparare a guidare, per farlo proverà una delle auto di Hasan Ali e la Yilmaz dovrà starle accanto in questa nuova avventura. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Cagatay deciderà di fare importanti cambiamenti nella sua vita. L’uomo vuole vendere la sua azienda di spedizioni con l’intenzione di occuparsi di una nuova attività e di trasferirsi all’estero. Nel frattempo Hasan Ali, preoccupato per il possibile allontanamento del figlio, deciderà di farà saltare il suo affare.