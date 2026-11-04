Beautiful, anticipazioni 4 novembre 2026: Steffy, Eric e Ridge fanno un accordo, vogliono riprendersi la Forrester

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 4 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Carter ha preso una decisione dopo essere diventato il nuovo capo della Forrester Creations, vuole farsi affiancare da Brooke nella gestione dell’azienda. Lui pensa che la Logan sia la persona più adatta a ricoprire il ruolo di amministratore delegato.

Anticipazioni Beautiful 4 novembre 2026: Ridge si sente in colpa per il tradimento di Carter, si fidava di lui

Eric, Ridge e Steffy saranno ancora molto turbati a causa dell’inaspettato e improvviso tradimento di Carter, di lui si fidavano ciecamente ed è per questo motivo che la delusione è stata enorme.

I Forrester non avranno nessuna intenzione di tornare in azienda fino a quando non saranno riusciti a riprendersi il suo controllo. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Ridge non potrà fare a meno di colpevolizzarsi per aver firmato i documenti senza prima leggerli, lui però lo ha fatto perché si fidava totalmente di Carter e non poteva immaginare che li avrebbe ingannati così. Loro non credono che il Walton possa essere in grado di guidare nel modo giusto la Forrester Creations e temono che possa crollare a causa sua.