Forbidden fruit, spoiler 2 novembre 2026: Cansu gelosa, Cagatay porta Halit Can da Yildiz

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Va in onda oggi, lunedì 2 novembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Cansu è apparsa preoccupata dopo aver scoperto che Yildiz si è svegliata dal coma e vorrebbe riprendersi suo figlio, Ender però le ha detto che farà di tutto per aiutarla, anche coinvolgere gli uomini del marito.

Per la Yilmaz è un momento difficilissimo, la cosa che desidera di più è riconciliarsi al più presto con suo figlio. Per lei è stato un grosso dolore scoprire che Halit Can non si ricorda di lei, quando ha sentito che chiamava ‘mamma’ Cansu ha provato un fortissimo dolore.

Spoiler Forbidden fruit 2 novembre 2026: Cansu vuole cacciare Feride e liberarsi di Yildiz, il marito ascolta tutto

Asuman, Zehra, Sahika, Emir e Caner stanno cercando di confortare Yildiz e continueranno a ripeterle che riusciranno a trovare un modo per sistemare tutto, loro sono certi che presto il piccolo Halit Can tornerà dalla sua vera madre. Intanto ci sarà una tensione fortissima a casa di Cagatay, Cansu sarà molto gelosa e la suocera in gran segreto sarà dalla parte della Yilmaz.

Feride proverà a organizzare un segreto incontro tra Yildiz e suo figlio. Intanto Cansu, spinta da Guler, cercherà di mandare via la suocera da casa loro e senza sapere di essere ascoltata dal marito farà anche delle fantasie su come liberarsi in modo violento di Yildiz. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Cagatay, ripensando alle parole che gli ha detto suo padre in azienda, deciderà di portare Halit Can dalla Yilmaz.