Il Paradiso delle Signore anticipazioni 4 novembre 2026: Matteo fa una rivelazione a Marcello sul padre di Lia

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 4 novembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Riccardo ha proposta la sua idea per l’uscita della collezione natalizia, Landi invece ha organizzato al Circolo una cena di lavoro. Diana vuole dimostrare alla madre che vale più di quanto lei creda.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4 novembre 2026: Walter coinvolge le Veneri per far cambiare idea a Simona, lei non la prende bene

Walter non è ancora riuscito a far cambiare idea a Simona in merito al fatto che ha rinunciato alla danza. Il ragazzo deciderà, quindi, di chiedere aiuto alle Veneri per convincerla ad allenarsi, ma lei non reagirà affatto bene. Intanto, la campagna ‘Ad Occhi Chiusi’ proposta da Riccardo non convincerà molto Botteri.

Vedendolo confuso e indeciso, Delia darà un suggerimento molto utile al marito. Duranta una chiacchierata con Marcello, Matteo gli farà un’importante rivelazione che riguarda il padre di Lia. Nel frattempo Cesare ammetterà che per Rebecca potrebbe rivelarsi molto utile l’aiuto di Diana per conquistare Filippo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che la serata di Elisa prenderà una piega decisamente inaspettata dopo che la cena di lavoro del Paradiso verrà annullata.