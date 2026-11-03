Forbidden fruit, spoiler 3 novembre 2026: Cansu vuole uccidere Yildiz, lei si sveglia e scopre che…

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Va in onda oggi, martedì 3 novembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Feride, anche se in passato non voleva accettare Yildiz, ora è dalla sua parte e ha provato a farle vedere il figlio di nascosto.

Cagatay ha sentito casualmente una sgradevole conversazione tra la moglie e Guler, le due dicevano di voler cacciare Feride e della possibilità di liberarsi in modo violento della Yilmaz. Subito dopo, il figlio di Hasan Ali, ha preso Halit Can e lo ha portato a casa di Yildiz per farli conoscere meglio.

Spoiler Forbidden fruit 3 novembre 2026: Yildiz fa una scoperta sul coma, cosa accade tra lei e Cagatay

Da quando Yildiz si è svegliata il rapporto tra Cagatay e Cansu è entrato in crisi, lei non vuole accettare che il piccolo Halit can dovrà tornare dalla sua vera madre. Per cinque anni è stata lei a crescere i bambino e lo considera sua figlio, una delicata situazione che la sta facendo litigare spesso con il marito.

Spinta da Ender e in preda alla disperazione, Cansu prenderà una drastica decisione, quella di uccidere Yildiz per non perdere la sua famiglia. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che la donna farà finta di andare a prendere il figlio a scuola e farà salire in auto la Yilmaz. Quando l’auto verrà lanciata in un baratro Yildiz si sveglierà nella villa di Hasan Ali ancora in fiamme. Tutta la terribile vicenda del coma era solo un incubo, dopo l’incidente lei e Cagatay si riprenderanno e continueranno a stare insieme.