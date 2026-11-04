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“La via dei bambini” festeggia al “Dalla” di Manfredonia la stagione per le famiglie “con gli occhi aperti”. Sabato 7 e domenica 8 novembre spettacoli, musica e laboratori per un quartiere in festa a misura di bambino

Dopo l’anteprima di domenica scorsa con “Il seme del Melograno”, interpretato da Nunzia Antonino, al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia si entra nel vivo di “Sconfina”, la stagione di prosa ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, Puglia Culture, Bottega degli Apocrifi, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Sabato 7 e domenica 8 novembre, in occasione dell’avvio ufficiale della finestra domenicale di “con gli occhi aperti”, ritorna in città “La via dei bambini”, una grande festa di comunità dedicata ai bambini e alle loro famiglie. In questo fine settimana interamente dedicato ai più piccoli, al teatro e alla fantasia, il “Dalla” di Manfredonia e il suo quartiere diventerà una piazza collettiva che accoglierà spettacoli teatrali, laboratori, musica, giochi e storie per immaginare, tutti insieme, una città fatta dei sogni e dei desideri delle giovani generazioni.

Sabato 7 novembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 al “Dalla”, si parte con il “Convegno dei bambini”, un laboratorio e un momento pubblico che inviterà i bambini e le bambine a prendere parola sulla città che abitano, portando idee e proposte nate da un percorso condiviso di educazione civica partecipata. Dalle ore 16.30 alle 20.00 presso l’adiacente Giardino delle Suore andrà in scena uno spettacolo per due spettatori: “Sinfonia acquatica”, un viaggio visivo e sonoro – curato da Ignazio Bortot – attraverso la fessura di una stanza da bagno dove Luigi, una marionetta in miniatura, si gode un bagno rilassante, lasciando andare così i pensieri e l’immaginazione in un mondo marino fatto di pesci circensi, tentacoli e creature degli abissi.

Domenica mattina in Via della Croce spazio alla musica in famiglia con un Concerto di marimba e vibrafono (alle ore 10.00 e alle ore 12.45), alle tradizioni con il Festival dei Giochi Tradizionali (dalle ore 10.30 alle 13.00) e alla “Sinfonia Acquatica” (dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.00 nel Giardino delle Suore).

Nel pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 17.30, letture ad alta voce con “Il Giardino delle Storie” nel Giardino delle Suore. Alle 17.30 al “Dalla”, invece, andrà in scena il secondo titolo di “con gli occhi aperti”, la stagione dedicata alle famiglie fortemente voluta e sostenuta da Bottega degli Apocrifi. In scena lo spettacolo tout-public “La regina delle Nevi” di Giallo Mare Minimal Teatro per la regia di Michelangelo Campanale. La favola della Regina delle Nevi s’intreccia con la vita di Margherita che, da bambina, amava ascoltarla insieme al suo amico Giacomo. Oramai adulta, e frenata dalle sue paure, Margherita torna nella casa della sua infanzia grazie a un sogno: uno specchio diventa una porta che le permette di mettere in relazione favola e realtà, passato e presente. Margherita affronta e supera le sue paure e, sconfiggendo la Regina delle Nevi, diventa finalmente grande.

Subito dopo lo spettacolo, in Via della Croce, un momento di festa dalle ore 19.00 alle ore 20.00 con la fantasia e le clownerie di Gustavo La Vita, un clown virtuoso e dolcissimo, interpretato da Andrea Farnetani con la curiosità di un bambino. Il suo leggero desiderio di giocare con la gravità della vita spesso si scontra con la delusione del fallimento, ma Gustavo è un clown e come tale incanterà tutti con abilità, coinvolgendo la comunità con empatia, trasformando così l’errore in risata.

Il finale de “La via dei Bambini” è in programma dalle 20.00 alle 20.30 con il Grande Tiro alla Fune, una festa di gioia ed energia per salutare il nuovo anno teatrale che comincia.

Gli unici spettacoli a pagamento sono “La Regina delle Nevi” (6 euro per i bambini fino a 11 anni e 7 euro per gli adulti) e la “Sinfonia Acquatica” a 1 euro.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi, Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00, 0884.532829 – 335.244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.