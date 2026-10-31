Forbidden fruit, spoiler 31 ottobre 2026: il risveglio di Yildiz preoccupa Cansu, Ender vuole sabotare…

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Va in onda oggi, sabato 31 ottobre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 15.30 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz quando si è risvegliata ha scoperto di non essere semplicemente svenuta ma di essere stata in coma.

Per la Yilmaz è stato drammatico scoprire che Cagatay nel frattempo è andato avanti, l’uomo ha sposato Cansu e ha ottenuto l’affidamento di Halit Can. Anche la vita di Hasan Ali è cambiata, adesso l’uomo vende Kebab con Omer in un furgoncino.

Spoiler Forbidden fruit 31 ottobre 2026: Ender rassicura Cansu, Yildiz fa una sconvolgente scoperta

Zehra e Sahika sono diventate delle cantanti e hanno scelto Hayati come loro manager. Intanto Ender si è sposata con Sedai, che ha preso il posto di Hasan Ali in azienda nel ruolo di capo. La Celebi è diventata la migliore amica di Cansu e cercherà subito di tranquillizzarla dopo aver scoperto che Yildiz si è svegliata dal coma. La ragazza è preoccupata ma Ender le dirà di essere disposta a mettere in mezzo anche gli uomini del marito per aiutarla.

Quando Ender scoprirà che Sahika ha iniziato a esibirsi in un locale sarà intenzionata a sabotarla insieme al marito. Nel frattempo Yildiz sta affrontando un enorme trauma dopo essersi svegliata dal coma, ciò che la farà stare più male sarà scoprire che il piccolo Halit Can non la riconosce più e chiama mamma Cansu, la nuova moglie di Cagatay. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che la Yilmaz, visibilmente turbata, cercherà conforto in Asuman, Zehra e Sahika.