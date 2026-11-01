Chi è Nunzia Pennino, l'ex moglie di Diego Armando Maradona Jr: i figli e la separazione

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Negli ultimi anni il nome di Nunzia Pennino è comparso spesso nelle cronache dedicate a Diego Armando Maradona Jr, figlio del leggendario campione argentino. Tuttavia, a differenza dell’ex marito, Nunzia ha sempre preferito mantenere un profilo basso e vivere lontano dal mondo dello spettacolo e dai riflettori della televisione. Nonostante questa riservatezza, la sua lunga relazione con Maradona Jr e la nascita dei loro figli hanno inevitabilmente attirato l’attenzione del pubblico. Oggi, dopo la fine del matrimonio, cresce la curiosità sulla donna che ha condiviso una parte importante della vita del figlio del Pibe de Oro. Ma chi è Nunzia Pennino e cosa si conosce della sua storia familiare?

Chi è Nunzia Pennino

Nunzia Pennino è nota soprattutto per la relazione avuta con Diego Armando Maradona Jr, con il quale ha costruito una famiglia prima della separazione.

Nel corso degli anni ha sempre scelto di restare lontana dall’esposizione mediatica. Proprio per questo motivo le informazioni sulla sua attività professionale e sulla sua vita privata risultano piuttosto limitate rispetto a quelle dell’ex marito.

Nonostante ciò, il suo nome continua a suscitare interesse perché per molti anni ha rappresentato una presenza importante nella vita di Maradona Jr, accompagnandolo in una fase significativa del suo percorso personale e familiare.

Il matrimonio con Diego Armando Maradona Jr

La storia d’amore tra Nunzia Pennino e Diego Armando Maradona Jr è durata diversi anni e ha portato la coppia a costruire un progetto di vita comune.

Nel tempo i due hanno condiviso esperienze importanti e affrontato insieme le sfide quotidiane che accompagnano qualsiasi famiglia. Successivamente, però, il rapporto ha attraversato una fase complessa che ha portato alla decisione di separarsi.

La fine del matrimonio ha segnato una svolta significativa nella vita di entrambi. Tuttavia, nonostante la rottura sentimentale, il loro legame continua a esistere attraverso il ruolo di genitori.

I figli di Nunzia Pennino e Diego Armando Maradona Jr

L’aspetto più importante della storia tra Nunzia Pennino e Diego Armando Maradona Jr riguarda senza dubbio i figli nati dalla loro unione.

La coppia ha infatti avuto due figli, che rappresentano ancora oggi il punto di riferimento principale per entrambi i genitori. Proprio il benessere dei bambini ha mantenuto un ruolo centrale anche dopo la conclusione del matrimonio.

Nel corso degli anni Diego Armando Maradona Jr ha spesso evidenziato l’importanza della famiglia e del rapporto con i figli. Allo stesso tempo, Nunzia Pennino ha continuato a proteggere la propria privacy e quella dei ragazzi, evitando l’esposizione mediatica.

Per questo motivo molte informazioni sulla loro quotidianità restano riservate. Tuttavia, la storia della coppia continua ad attirare l’attenzione del pubblico, soprattutto per il percorso familiare costruito insieme e per il rapporto che entrambi mantengono con i propri figli.